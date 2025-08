Rascacielos, crisis de vivienda y sospechas de lavado: el dinero argentino alimenta un boom de edificios de lujo en Paraguay

ASUNCIÓN.− La esquina de Tacuarí y 25 de mayo, en Asunción, Paraguay, presenta una postal de esta ciudad: la vereda está tomada, no se puede circular y se extienden, a lo largo de casi dos cuadras, decenas de carpas precarias en las que viven familias completas. A 50 cuadras, la segunda postal: desde el Shopping Mariscal se ven decenas de edificios de lujo en construcción. ¿Qué futuro tendrán esos edificios? Posiblemente, el de la tercera postal, que muestra decenas de torres, construidas en los últimos años, que a la noche parecen fantasmas. Son departamentos apagados, vacíos, alrededor del Paseo La Galería, sobre la avenida Santa Teresa. Nadie vive allí. Una buena parte de la explicación está de nuestro lado de la frontera.

Edificios prácticamente vacíos en Asunción

Paraguay se ha convertido, por condiciones fiscales y estabilidad económica, en “casi un paraíso fiscal”, como dijo en 2019 el expresidente Mario Abdo Benítez para tratar de atraer inversiones.

Distintas fuentes, desde el mercado inmobiliario hasta funcionarios del gobierno, sostienen que en los últimos 15 años gran parte de las inversiones fueron argentinas. Estiman que más de la mitad. Ese número necesita obtenerse así, a partir de fuentes conocedoras, porque una parte no se identifica como inversión extranjera directa, o se oculta detrás de mecanismos y sociedades combinadas con actores paraguayos.

Edificios en construcción en Asunción

Asunción pierde habitantes y agudiza una falta de disponibilidad de viviendas a precios razonables, mientras que se cocina lo que −para una parte del mercado− podría culminar en una burbuja inmobiliaria. Los proyectos que se terminaron en los últimos años, o que están en proceso de construcción, proveen servicios que muy pocos pueden pagar. Así se gesta una incoherencia entre la oferta y la demanda, por la que los precios de alquiler, por ejemplo, tienden a la baja. Pero muchas torres siguen desocupadas. Y, sin embargo, con nuevos capitales provenientes de Brasil, Chile, Rusia y Europa, entre otros, los edificios se siguen erigiendo.

En la capital, a unos 20 minutos de la postal del campamento en la vereda, se encuentra en proceso de construcción “Petra Imperiale”, un rascacielos que será el cuarto más alto de Sudamérica, totalmente residencial. Tendrá 73 pisos y 250 metros de altura, e incluirá tres niveles de exclusivos amenities, como un spa de lujo en el piso 61. Apunta al concepto de “resort living”, vivir en una suerte de hotel con atisbos de all inclusive. Tendrá, en el medio del proyecto, una plaza inspirada en Roma, con fuentes, empedrados, arcos que asemejen al ambiente del Trastevere, y callecitas arboladas, con un ristorante italiano y una gelatería. ¿Quién puede pagarlo?

Boom inmobiliario en Paraguay

El corredor de Santa Teresa, las torres Jade y el complejo del Palacio Los Patos, sobre la avenida Santísima Trinidad, son otros ejemplos. Este último, en particular, fue desarrollado por un grupo de argentinos con una inversión que superó los US$60 millones.

Alertas de lavado

A lo largo de los años, Paraguay ha recibido alertas de la Argentina por posibles casos de lavado, como fue el de Lázaro Báez. El empresario kirchnerista, en los dos años anteriores a su detención, viajó a Paraguay por lo menos 14 veces en avión privado y junto a empresarios y funcionarios paraguayos, entre los que estaban Guillermo Misiano, presidente de la empresa PTP Group; Diego José Nieves, gerente general de la misma; Lautaro Jason Ferrieri, gerente comercial regional; Leopoldo Sunino, gerente terminal portuario de Villeta; Manuel Misiano, Martín Joarist y Fernando Nicora López Moreira, exdiputado y presidente de puertos, y Hermann Weisensee Samson, asesor jurídico de la Administración Nacional de Navegación y Puertos paraguaya.

El fenómeno de Asunción se replica, con fuerte incidencia argentina, en Encarnación, la ciudad paraguaya del otro lado de Posadas, cruzando el Rio Paraná. Con un corto viaje de lancha llegan a sus propiedades argentinos de la tierra colorada, que tienen casa alrededor de Agua Vista.

Agua Vista, desde el rio Paraná

El control y la lucha contra el lavado de dinero está a cargo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Unidad de Información Financiera paraguaya. La encabeza la exfiscal Liliana Alcaraz, que dejó su cargo en la Justicia para asumir la función ejecutiva. Su designación causó polémica en el escenario político, ya que una parte de la oposición la denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento por haber, presuntamente, frenado investigaciones clave que involucraban al expresidente Horacio Cartes. Una de ellas fue la relativa al caso del avión venezolano-iraní de Emtrasur, que aterrizó en Ezeiza, para lo que se sospecha era transporte de cigarrillos de Tabesa, la compañía de tabaco de Cartes. Se la acusa, también, de haber frenado los informes públicos periódicos que publicaba la Seprelad.

Liliana Alcaraz

Un relevamiento oficial identificó al menos 297 propiedades en Paraguay construidas con dinero proveniente del narcotráfico y otras actividades ilícitas, muchas de las cuales están bajo la administración de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados (Senabico).

Las ciudades fronterizas con Brasil -como Pedro Juan Caballero (Amambay), Juan E. O’Leary (Alto Paraná) y Mariano Roque Alonso (Central)- concentran el mayor número de inmuebles identificados. Asunción también aparece en el mapa con unas 20 propiedades, incluyendo una ubicada en el barrio Panambi Retã, vinculada a un testaferro del narco Jarvis Chimenes Pavão. Esta información, publicada a fines de 2023, formó parte de una evaluación nacional de riesgos impulsada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

Proyectos inmobiliarios en Asunción

“La economía en esta ciudad se sustenta en el movimiento de dinero, no en la creación de valor”, explicó a este medio un exfuncionario. Una de las razones para ese ingreso de fondos es la facilidad para obtener licencias de no control de la proveniencia del capital a invertir.

Son determinantes la situación tributaria y otras facilidades que atraen a quienes buscan alivio fiscal y flexibilidad migratoria. Paraguay ofrece un sistema de tributación territorial, donde solo se pagan impuestos por ingresos generados dentro del país, y que no grava las rentas extranjeras. Además, aunque adhirió al acuerdo internacional CRS de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Paraguay aún no intercambia información fiscal de manera activa con otros países. El proceso para obtener la residencia es rápido, económico y no exige vivir en Paraguay ni tener propiedades. Esto incentiva las inversiones, sumado a una economía estable, bajo nivel de deuda y un impuesto del 0% sobre ingresos del exterior.

Como a partir de estas condiciones entran capitales limpios, también se gesta un ambiente fértil para el lavado de dinero proveniente de la corrupción, el narcotráfico o el terrorismo, advierten los especialistas. El presidente Santiago Peña rechaza estos señalamientos, pero el último índice global de crimen organizado ubicó a Paraguay en el cuarto puesto entre más de 150 países, detrás de Myanmar, Colombia y México.