Reacciones | El peronismo festejó la victoria en la elección bonaerense y LLA aceptó la derrota: “Arranca otra carrera”

Con los resultados oficiales de la elección en la provincia de Buenos Aires, se consolidó el contundente triunfo de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza. Con una diferencia global de 13 puntos, diferentes dirigentes del peronismo festejaron la victoria obtenida ante el gobierno nacional. Desde el ala libertaria, por su parte, reconocieron la derrota y apuntaron a conseguir una victoria en la elección nacional de octubre.

La expresidenta Cristina Kirchner publicó apenas conocidos los primeros resultados un fuerte mensaje contra Milei en su cuenta de X y salió a saludar desde el balcón de su casa en donde cumple la condena a prisión domiciliaria. “Banalizar y vandalizar el ‘Nunca Más’, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco“, escribió en su cuenta oficial.

¿Viste Milei?...



Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis.



Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco.



Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 8, 2025

A ella se le sumó su hijo, el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, que le dedicó otro fuerte mensaje a Milei en Instagram en referencia al último acto del Presidente en Moreno: “Pediste sacar al pingüino del cajón y ahí lo tenés”. “Parece que el pueblo no cambia de ideas, lleva la bandera de Evita y Perón”, sumó.

El posteo de Máximo Kirchner en Instagram

Por el lado de La Libertad Avanza, el armador de la campaña en territorio bonaerense, Sebastián Pareja, reconoció que “el resultado está a la vista”, y dijo que “no se puede minimizar”. “Hemos logrado posicionar a más de 26 legisladores en la provincia, lo que nos permitirá ser competitivos en el Congreso para defender a los bonaerenses”, destacó a pesar de la derrota y señaló: "De aquí en adelante arranca otra carrera, que tiene como horizonte el 26 de octubre”.

Luego del discurso de Milei en el búnker libertario en La Plata, el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó un mensaje en donde buscó llevar tranquilidad a los mercados, antes de la apertura del lunes y aseguró que no habrá anuncios económicos en la semana. “Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos”, escribió el titular de la cartera económica.

Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario.

Un abrazo a todos — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 8, 2025

“Siempre con el Presidente”, escribió por su lado la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

En el ámbito nacional hubo diferentes mensajes. Uno de los primeros en postear fue el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. “El pueblo bonaerense habló con contundencia: eligió poner un freno a las políticas crueles de Milei. Este triunfo del peronismo en Buenos Aires demuestra que cuando hay unidad, organización y compromiso, se puede defender a la patria de quienes quieren saquearla y destruirla“, escribió.

El pueblo bonaerense habló con contundencia: eligió poner un freno a las políticas crueles de Milei.



Este triunfo del peronismo en Buenos Aires demuestra que cuando hay unidad, organización y compromiso, se puede defender a la patria de quienes quieren saquearla y destruirla.… — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) September 8, 2025

En el mismo sentido, se expresó Germán Martínez, el jefe de la bancada peronista en Diputados. “Enorme triunfo en la provincia de Buenos Aires. Ahora, a frenar a Milei en las elecciones de octubre. Con más militancia que nunca, vamos a reconstruir la esperanza en cada rincón de la Patria“, publicó en X.

Enorme triunfo en la provincia de Buenos Aires.



Ahora, a frenar a Milei en las elecciones de octubre.



Con más militancia que nunca, vamos a reconstruir la esperanza en cada rincón de la Patria.#FuerzaPatria pic.twitter.com/GKtsqtmsDm — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) September 8, 2025

También se manifestó la diputada nacional Cecilia Moreau: “Histórica jornada democrática en la Provincia de Buenos Aires: Fuerza Patria triunfó con el apoyo masivo del pueblo bonaerense. Un paso gigante hacia una Argentina más justa, solidaria y soberana”.

Histórica jornada democrática en la Provincia de Buenos Aires: Fuerza Patria triunfó con el apoyo masivo del pueblo bonaerense.



Un paso gigante hacia una Argentina más justa, solidaria y soberana.

❤️🇦🇷✌🏽 pic.twitter.com/BAXOtPTIqf — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) September 8, 2025

El exministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, publicó también un mensaje en X. “Hoy en la provincia de Buenos Aires le pusimos un freno a Milei. Cada voto de Fuerza Patria es un voto contra la crueldad, la deuda y el ajuste. Un voto a favor de la dignidad, de la empatía y el futuro”, dijo.

Y agregó: “Esta campaña comenzó con Cristina anunciando su intención de encabezar la boleta del peronismo. Tuvimos una de las manifestaciones más grandes de los últimos años, pidiendo su libertad y que sea candidata. Nuestro pueblo no quiere volver a una Argentina que en nombre de la libertad, encarcela y proscribe a sus líderes”.

Hoy en la provincia de Buenos Aires le pusimos un freno a Milei. Cada voto de Fuerza Patria es un voto contra la crueldad, la deuda y el ajuste. Un voto a favor de la dignidad, de la empatía y el futuro. Un paso importante, un triunfo de TODA la militancia, de @CFKArgentina -la… — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) September 8, 2025

Entre los primeros dirigentes nacionales que se expresaron por la abultada derrota de La Libertad Avanza, estuvo el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro: “En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno Nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro. La gente no quiere más gritos, quiere hechos. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Desde el interior productivo tenemos mucho para decir y, sobre todo, mucho para HACER“.

En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno Nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro.



La gente no quiere más gritos, quiere hechos. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Desde el… — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) September 7, 2025

Noticia en desarrollo.