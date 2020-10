Casey Wander se hizo conocido durante una entrevista televisiva, en 2014, por su ferviente defensa al kirchnerismo Crédito: Capturas Youtube

"Lo adoro a Néstor Kirchner, por todas las cosas que hizo por los argentinos", decía Casey Wander durante un encuentro de la militancia en el predio de la exESMA, a cuatro años de la muerte del exprimer mandatario, al ser entrevistado por la TV Pública. Su ferviente defensa discursiva del kirchnerismo, con tan solo 11 años, lo hizo reconocido en aquel entonces e, incluso, lo llevó a ser recibido por la entonces presidenta Cristina Kirchner, en la Casa Rosada. "Toda mi vida el kirchnerismo estuvo gobernando el país, lo cual me hace sentir bien y esperemos que toda mi vida gobierne el país el kirchnerismo", expresaba en 2014.

Hoy, a seis años de aquella entrevista en la que además comentó que quería ser presidente, Wander reapareció en la esfera pública. Ya adolescente, con 17 años, y vestido de traje, admitió en C5N que ahora su conductor político es el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno."Siempre les vamos a agradecer a Néstor y Cristina por su acción de gobierno y por eso los acompañamos todo este tiempo", señaló el joven. También dio detalles sobre aquel encuentro con la vicepresidenta, se refirió al fallecimiento de Kirchner y se atrevió a criticar al presidente Alberto Fernández, a quien le achacó que su política es "muy moderada".

En cuanto a Cristina Kirchner, sostuvo que la vio una vez, luego de aquella entrevista que lo hizo conocido. "Fue un honor y una gran alegría. Decía que era kirchnerista y Cristina me dijo, como Néstor: 'No, peronista'. Y a partir de ese momento dije peronista", recordó Wander, quien agregó: "Hablamos una hora muy cálida, muy interesante. Tuvimos una muy cálida charla. Estaban [Oscar] Parrilli y Wado De Pedro y hablamos sobre el peronismo, la vida. Después mi mamá la vio otra vez, que la esperó abajo del apartamento, y nunca más". A pesar de ello, señaló: "Los militantes, aunque no nos veamos, siempre estamos a disposición para la causa nacional justicialista".

Wander contó que tenía siete años cuando falleció Néstor Kirchner y relató que se enteró de la noticia por televisión. "Vi cómo la gente lloraba, vi que a mi mamá le tocaba el corazón y, a partir de ahí, me empecé a interesar en política y, después, con las elecciones que fueron ganadas por Cristina Kirchner", refirió, y sobre la vicepresidenta dijo: "Una señora que había enviudado, que puso su coraje para poder reconstruir la Argentina junto con Néstor, que continuó ese gobierno, esa década ganada, por más que estaba en un momento difícil de su vida. Ese coraje y esa valentía que nos identifica como peronistas, que nos hace peronistas, ese dar la vida por la patria, por los hermanos de la Nación, eso la movió a Cristina y por eso agradecemos que haya continuado con la obra de Néstor Kirchner".

El joven rememoró que ese 27 de octubre su padre "que no militaba y no era peronista, se puso muy mal" y añadió: "Mi mamá le dijo a mi tía: '¿Vamos?, vamos al funeral' y fueron para agradecerle a ese presidente [por Kirchner] -el mejor presidente desde la vuelta a la democracia- que logró tanto, que nos dejó una Argentina mucho mejor que cuando llegó, y a ese proceso de década ganada". Wander, incluso, apeló a una chicana: "Tuvimos una radical reducción de la pobreza -con perdón de la palabra radical-". Y, luego de ese momento, reveló: "Le agradecemos a todos los funcionarios de Economía, incluyendo a Guillermo Moreno, que es mi conductor, por ese camino que comenzó con Néstor Kirchner".

Un presidente "moderado"

En relación con Fernández, recordó los momentos en los que estuvo distanciado de Cristina Kirchner y lo responsabilizó por la derrota electoral contra Cambiemos. "En 2015 perdimos las elecciones. No las ganamos en primera vuelta porque Alberto Fernández había creado una lista aparte con Massa encabezándola", dijo Wander, quien criticó también su gestión actual en el Ejecutivo: "Realiza una política que quizás a los peronistas nos suena muy moderada porque somos revolucionarios y buscamos la revolución nacional justicialista, si bien no la llegamos a alcanzar en los 12 años de gobierno que tuvimos, estuvimos muy cerca".

Además, indicó que no comparte que el primer mandatario "tenga miedo de realizar algunas cosas" y, como ejemplo, señaló: "Nos hubiese gustado que en cuanto a Economía se hubiese dado un debate más fuerte hacia dentro del movimiento nacional justicialista y que, en vez de tener un ministro que habla de una economía social de mercado, tuviésemos un ministro de Economía peronista, un plan económico, porque Kirchner creo el Ministerio de Planificación y el Presidente lamentablemente dice que no cree en los planes económicos".

