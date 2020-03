Rechazan el testimonio de Elisa Carrió en el juicio contra Cristina Kirchner

Elisa Carrió Fuente: LA NACION - Crédito: Ródrigo Néspolo

El fiscal había pedido citarla; la diputada Zuvic declaró ayer en la causa

Hernán Cappiello SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de marzo de 2020

El tribunal que juzga a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita en la causa por el presunto direccionamiento de la obra pública santacruceña de Vialidad en favor de Lázaro Báez rechazó citar a declarar como testigo a Elisa Carrió, como había pedido la fiscalía.

Los jueces ya escucharon a otros denunciantes contra el kirchnerismo, como los diputados Fernando Sánchez y Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica. Pero el fiscal Diego Luciani insistió en obtener la declaración de Carrió.

Los jueces Gonzalo Rodríguez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso rechazaron el pedido. El testimonio de Carrió ya se había solicitado en 2018, cuando se hizo el ofrecimiento de prueba en la etapa de preparación del juicio, pero en esa ocasión el tribunal había entendido que era sobreabundante.

Zuvic declaró ayer ante los jueces e insistió en que "los negocios entre los Kirchner y (Lázaro) Báez comenzaron con Néstor Kirchner intendente [de Río Gallegos] y se mantuvieron hasta la presidencia de Cristina".

"Santa Cruz fue el laboratorio en el que se preparó e inició la matriz de la asociación ilícita que el kirchnerismo llevó luego a toda la Nación", relató Zuvic, que se mostró compungida al recordar sus años en la provincia durante el kirchnerismo.

"Cristina Fernández fue quien reforzó esa matriz mediante el otorgamiento de mayores partidas al Ministerio de Planificación Federal, no solo a través del presupuesto, sino de decretos de necesidad y urgencia, partidas extrapresupuestarias y reasignaciones [de partidas] a cargo de los sucesivos jefes de gabinete", afirmó la diputada.

Su testimonio fue interrumpido con objeciones por las defensas. No obstante, afirmó que "quedó claramente probada la relación de Lázaro Báez con el matrimonio presidencial y de qué manera, con la intervención de Julio De Vido, se cartelizaba la obra pública en Santa Cruz en su beneficio".

"Nací, me crié y tuve sueños y proyectos en mi provincia como nieta de inmigrantes que forjaron Santa Cruz. Ellos [los acusados en la causa] la destruyeron, lo que dejaron sí que fue tierra arrasada", agregó Zuvic.

En la audiencia de ayer, las defensas insistieron en que la Unidad de Información Financiera (UIF) no puede seguir adelante como uno de los acusadores en el juicio. El abogado Mariano Fragueiro alegó que la UIF no es apoderada y dijo que no puede intervenir. La abogada de la UIF rechazó el planteo y ahora deberá resolver el tribunal.

Los jueces también deberán determinar si admiten el pedido del fiscal Luciani para que declare en la causa uno de los empresarios "arrepentidos" del caso de los cuadernos de las coimas. Las defensas rechazaron en masa incorporar nueva prueba porque dijeron que, a este ritmo, el juicio va a durar cinco años.