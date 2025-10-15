Qué dijo Elisa Carrió sobre el acuerdo entre el Gobierno y Donald Trump

Elisa Carrió, referente de la Coalición Cívica, analizó el acuerdo entre el gobierno argentino y Donald Trump, calificándolo como “otro negocio”. En una entrevista con Luis Novaresio, expuso sus preocupaciones sobre las implicaciones del respaldo de Trump al gobierno de Javier Milei, sugiriendo que este acuerdo responde a intereses geopolíticos y económicos más amplios.

El análisis de Elisa Carrió sobre el acuerdo de Milei con Trump

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, describió el acuerdo anunciado por Scott Bessent como “otro negocio” de la gestión republicana. Además, sugirió que Estados Unidos busca un “mundo de poderosos” junto con otros mandatarios internacionales, incluyendo a Vladimir Putin.

La referente de la Coalición Cívica opinó sobre el acuerdo de Donald Trump y Javier Milei Captura de Pantalla

“El acuerdo es otro negocio. A Trump le encanta el poder, por eso está fascinado con Putin porque es un psicópata perfecto. No cree en la democracia y quiere que haya un mundo de poderosos para ser el campeón mundial del poder. Se trata de su ego y negocios”, declaró Carrió.

Según Carrió, ambos funcionarios acordaron que Estados Unidos “se quede con toda América” y Rusia con Europa. “Después de la reunión que tuvieron, el presidente ruso empezó a tirar drones, y el estadounidense dijo que se arreglen y que él sólo vende armas. Negocios”, añadió.

La visión de Estados Unidos en América Latina

La exdiputada sostuvo en una entrevista con Luis Novaresio que Trump quiere tomar Venezuela por su petróleo y que “no le importa la dictadura de Nicolás Maduro”. “Tiene un problema en América Latina: está Brasil, que es un neo-imperio e integra los BRICS con Rusia y China”, agregó.

“Esto es una intervención geoestratégica, porque a Estados Unidos le quedan América del Sur y la proyección antártica, y una acción para inversiones en tierras raras. También buscan polos energéticos de energía tradicional para alimentar la inteligencia artificial”, continuó.

Elisa "Lilita" Carrió Elisa Carrió sostuvo que Argentina está “actualmente intervenida”

Elisa Carrió sostuvo que Argentina está “actualmente intervenida” y recordó que esta situación ya ocurrió con China durante el gobierno de Cristina Kirchner. “Somos un país que da vergüenza, no somos dignos. Nosotros no le podemos aportar nada a Estados Unidos. Esto se veía venir hace 20 años”, afirmó.

El futuro de las potencias mundiales

En esta línea advirtió que el verdadero conflicto es entre China y Estados Unidos por el mundo, aunque declaró que, en 30 años, el primer país mundial va a ser India. “Por eso le rogué a Mauricio Macri hacer un acuerdo estratégico. Tiene mucha cantidad de jóvenes y chicos, cuenta con tecnología, es bilingüe y bicultural, y requiere de nuestros productos, como la soja. Ahora, ellos a cambio pedían poder exportar la materia prima en medicamentos y los que se oponían eran los laboratorios”, explicó.

Elisa Carrió calificó la reunión de los mandatarios como "otro negocio" Mark Schiefelbein - AP

El mensaje de Carrió sobre las elecciones

A menos de dos semanas para las elecciones de medio término, Carrió aconsejó a la sociedad “no tener miedo”, sino mirar la política de acá a seis meses. Aseguró que no importa quién gana porque “el Congreso va a estar igual” y agregó: “Lo que importa es qué diputados y senadores vamos a tener en las bancas. Tenemos que elegir un grupo de parlamentarios sensato, nada más. La ignorancia con poder es terrible”.

La gestión de Javier Milei según Carrió

Carrió definió a Milei como “una experiencia pasajera, ególatra, cruel y perversa”. Además, detalló: “Hay un equipo económico caído porque si el que habla es Bessent es porque el ministro no lo puede hacer. Caputo no tiene capacidad para hablar. Parecía un taradito. Hacía campaña y le echaba la culpa a la oposición, pero la culpa es de todos los desastres que hicieron, sobre todo a partir de julio. No acumularon reservas. No sé qué van a hacer. No tienen autoridad”.

Carrió definió el gobierno de Javier Milei como “una experiencia pasajera, ególatra, cruel y perversa” ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

“Milei está absolutamente debilitado y no tiene quién lo sostenga. Los oportunistas, como Ritondo, se corren. Lo van a sostener las personas sensatas”, aclaró.

De cara a las elecciones, Carrió expresó: “Que la gente no vote con miedo a que gane el kirchnerismo porque, en todo caso, gana el peronismo, que está en todos lados. Hay que votar en un lugar de sensatez y libertad de conciencia”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.