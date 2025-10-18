Elisa Carrió dijo que el Gobierno “perdió autoridad” y cuestionó a Karina Milei: “Es la secretaria de un odontólogo”

Elisa “Lilita” Carrió señaló que los principales actores del Gobierno, por distintos motivos, se encuentran en una situación de debilidad política. En la entrevista brindada a LN+, se refirió en particular a Javier y Karina Milei, a Santiago Caputo, Luis “Toto” Caputo, Luis Petri, Patricia Bullrich y Guillermo Francos. En ese marco, sostuvo que el Gobierno deberá recomponer su gabinete y que, para eso, “tendrán que abrir acuerdos”.

“Karina, Milei, Santiago y Toto ya no tienen autoridad porque donde hablan se cae todo, el mercado, las bolsas, todo", dijo. Siguiendo con la composición del gobierno, se refirió al jefe de gabinete, Guillermo Francos: “Lo veo muy nervioso y muy cansado”, analizó.

Elisa Carrió dijo que Karina Milei es "secretaria de un odontólogo". (Photo by AFP) STRINGER - AFP

A Karina Milei la cuestionó puntualmente: “Es secretaria de un odontólogo”, ironizó. En cuanto a Luis Petri y a Patricia Bullrich, recordó que dejarán sus cargos para comenzar su nuevo camino en el poder legislativo. Además, señaló que considera que hay una “autoridad económica caída”, lo que explicó que refiere a que hay un ministro pero que no hay autoridad. “No sé lo que van a hacer pero hay un nuevo reinicio, si no lo hacen bien, van a estar en problemas”, agregó.

“El problema no es la elección, tampoco es el número de diputados y senadores, es económico”, sostuvo. En ese marco, señaló que el pedido de ayuda a Estados Unidos indica que el programa del Gobierno falló. “El plan de estabilización tenía un problema cambiario y monetario que no pudieron resolver”, analizó.

En cuanto a Luis Caputo, Carrió señaló que no tiene autoridad Nicolás Suárez

Por otra parte, en cuanto a la futura conformación del Congreso, dijo que "cuando hay crisis los bloques tienden a desarticularse". En ese sentido señaló la situación de La Libertad Avanza (LLA), que, según su lectura, luego del domingo 26 de octubre tendrá más diputados y senadores. El problema, según señaló Carrió, es que “al tener tanto PJ adentro, si hay una crisis, los diputados de LLA que son del PJ, se van a ir”.

En otros momentos de la entrevista brindada a LN+, la líder de Coalición Cívica hizo un análisis sobre el plano internacional. “Después de la reunión de Putin y Trump, en Groenlandia, Putin empezó a tirar drones a los países limítrofes de Europa y Trump empezó a intervenir activamente en América Latina”, sostuvo. Y aventuró, luego de que Trump autorizara a la CIA a a hacer operaciones encubiertas en Venezuela: “Va a haber una intervención directa de Estados Unidos”.