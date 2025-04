“¿Recién ahora Lombardi?“: la chicana de Paula Oliveto al candidato porteño de Pro

A menos de un mes de las elecciones legislativas en la Ciudad, la diputada Paula Oliveto, quien actualmente encabeza la lista por el espacio de la Coalición Cívica (CC)-ARI, apuntó duramente contra uno de los candidatos de Pro, Hernán Lombardi, con una chicana. Básicamente, la dirigente de la CC acusó a la administración de Jorge Macri de llevar adelante una campaña poco austera. “Dejen de gastar en publicidad, renders y otras pavadas”, reclamó.

Oliveto posteó esta tarde una foto en la que puede verse un afiche de campaña del oficialismo de la Ciudad que muestra a Lombardi, uno de los principales candidatos a legislador que integra la lista que encabeza Silvia Lospennato, junto a una consigna electoral que promueve una baja impositiva para la Ciudad. “Vengo a trabajar para bajar los impuestos”, se lee en la imagen compartida por la diputada.

“¿Recién ahora Hernán Lombardi? Te propongo algo: háganlo ya mismo y, de paso, apelen un poco más a la austeridad. Dejen de gastar en publicidad, renders y otras pavadas", exigió Oliveto, a modo de chicana.

Te propongo algo: háganlo ya mismo y, de paso, apelen un poco más a la austeridad. Dejen de gastar en publicidad, renders y otras pavadas. pic.twitter.com/kLEoHVVBsz — Paula Oliveto Lago (@pau_oliveto) April 23, 2025

Las declaraciones de Oliveto se suman a las recientes críticas de Leandro Santoro, principal candidato a legislador porteño por el frente “Es ahora Buenos Aires”, quien acusó al gobierno de Jorge Macri de “hacer campaña con un render”, luego de haber anunciado días atrás la construcción de la línea F de subte, que unirá Barracas con Palermo.

“No hicieron un pozo, no abrieron la licitación, no adjudicaron, no hicieron los estudios de prefactibilidad. No hicieron nada“, fue otra de las críticas que lanzó Santoro contra la administración macrista en una entrevista televisiva días atrás.

Rápidamente, fue el jefe de Gobierno porteño quien le contestó al candidato del PJ. “El problema que tiene Santoro cuando dice que nosotros anunciamos obras que son renders... Él viene de un espacio político que anuncia obras y no las cumple", replicó Macri en aquel entonces durante una entrevista con LN+.

“No hacemos campaña con un render. Estamos en procesos licitatorios. La línea F tiene un concurso internacional abierto. Hay tantas tecnologías nuevas para hacer subtes que uno puede simplemente llamar a una licitación con las tecnologías que conoce o abrir dos meses de concursos internacionales donde muchas empresas vienen y te proponen ‘mirá, en lugar de hacer un túnel único, hace dos separados. Nos parece que la mejor tecnología es esta, esto es más barato. Estamos dispuestos a financiarlo nosotros como proveedores’, explicó Macri.

El mensaje de Oliveto se da también en pleno impasse de la campaña porteña suscitado por la muerte del papa Francisco, fallecido este lunes. A raíz de ello, los principales candidatos que competirán en los comicios del 18 de mayo por la renovación de 30 bancas en la legislatura porteña, suspendieron todo tipo de actos y actividades proselitistas que comenzarán a retomar en las próximas horas.

