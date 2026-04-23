La Libertad Avanza vuelve a empujar la eliminación de las PASO en la Capital y complica a Jorge Macri

La Libertad Avanza (LLA) insistirá con la eliminación de las PASO en la ciudad y suma presión a Jorge Macri. También buscará aprobar un proyecto de ficha limpia para cargos electivos en el distrito. El anuncio llegó luego de que el presidente Javier Milei informara que enviaría una reforma electoral al Congreso de la Nación para derogar las primarias, cambiar el financiamiento de los partidos políticos e impedir candidaturas de condenados en segunda instancia.

La legisladora porteña Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la ciudad, confirmó ayer que volverían a impulsar una reforma electoral en el tradicional bastión de Pro. “Siguiendo los pasos del Presidente, en la Ciudad también queremos una reforma electoral: eliminación de las PASO y Ficha Limpia. Dos proyectos que ya presentamos y que vamos a defender. ¡Basta de caprichos políticos pagados con los impuestos de los porteños y basta de impunidad!“, expresó en su cuenta de X.

En las últimas horas, Jorge Macri ratificó que aspira a pelear por la reelección y dijo que no está de acuerdo con suprimir las PASO en la ciudad para cargos ejecutivos.

Siguiendo los pasos del Presidente, en la Ciudad también queremos una reforma electoral: eliminación de las PASO y Ficha Limpia.



Dos proyectos que ya presentamos y que vamos a defender.



¡Basta de caprichos políticos pagados con los impuestos de los porteños y basta de… https://t.co/UFucP49w4t — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) April 21, 2026

Según pudo saber LA NACION, el bloque libertario envió ayer a la Legislatura el texto para eliminar de manera definitiva las primarias en la ciudad. El proyecto de ficha limpia, en cambio, ya había sido presentado el 14 de abril y fue girado a la comisión de Asuntos Constitucionales para avanzar con su tratamiento. La última vez que se debatió en el recinto la restricción para candidatos condenados fue en diciembre de 2024, cuando fue rechazada por un voto.

El febrero del año pasado, en tanto, la Legislatura porteña había aprobado la suspensión de las PASO. El proyecto impulsado por el jefe de gobierno, Jorge Macri, recibió el apoyo de la Unión Cívica Radical (UCR), el bloque peronista y LLA. Aunque respaldaron la iniciativa, en el bloque libertario habían advertido que la consideraban una “solución a medias” y que continuarían trabajando para lograr su eliminación definitiva.

“Siempre propusimos soluciones de fondo, pero una vez más el jefe de Gobierno propone parches. La suspensión de las PASO responde a una maniobra oportunista y no a una solución real”, había reclamado Ramírez durante la sesión. Ahora, LLA buscará aprobar la derogación definitiva, una propuesta que podría complicar los planes del jefe de gobierno.

El bloque libertario en la Ciudad, con Pilar Ramírez a la cabeza X LLA Caba

Como contó LA NACION, en Pro no descartaban que Jorge Macri disputara una PASO con LLA, en especial luego de que Manuel Adorni -su principal apuesta para el distrito- quedara envuelto en una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. En los últimos meses, el jefe de gobierno endureció su perfil, se alineó con una agenda más estricta de “orden y control del espacio público” y ensayó guiños hacia la fuerza de Milei como su silencio en torno a las denuncias contra el jefe de Gabinete.

El viernes, Karina Milei, secretaria general de la presidencia, encabezó una reunión partidaria junto a legisladores, diputados y senadores de la ciudad y se mostró junto a Patricia Bullrich, presidenta de la bancada libertaria en la Cámara alta y una de las figuras que podría reemplazar a Adorni en la carrera por la jefatura de gobierno. La hermana del Presidente llegó al encuentro con una definición clara: no está dispuesta a volver a confluir con Jorge Macri. La intención de eliminar las PASO es un síntoma más de esa determinación.

HAGAMOS CABA GRANDE OTRA VEZ

El presidente @JMilei es el que más hizo por los porteños.



Por eso, los legisladores, diputados y senadores de la Ciudad nos reunimos con @KarinaMileiOk para impulsar reformas claves para los porteños.



Somos el bloque más reformista de la historia! pic.twitter.com/ZXvMOaz9ZU — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) April 18, 2026

Ante la reticencia de LLA a reeditar un pacto electoral, otros aliados del macrismo trabajan por lograr una reconciliación entre el jefe de gobierno y su antecesor Horacio Rodríguez Larreta. Es el objetivo, por ejemplo, de Daniel “Tano” Angelici, quien espera -pese a los reparos que ya expresó públicamente el ex precandidato presidencial de Juntos por el Cambio- armar una interna entre ambos dirigentes y Martín Lousteau. El diputado radical había competido contra Jorge Macri por la conducción de la ciudad en 2023.

El intento de La Libertad Avanza de eliminar las PASO de manera definitiva pondría en jaque cualquier tentativa de alianza entre dos dirigentes -Macri y Larreta- dispuestos a conquistar un nuevo mandato y podría terminar de fragmentar el voto del exJuntos por el Cambio.

Aliados del macrismo trabajan por lograr una difícil reconciliación entre Jorge Macri y Horacio Rodríguez Larreta ricardo-pristupluk-11511 - LA NACION

En este contexto, en el bloque Vamos por Más -que integran Pro y la Coalición Cívica- en la Legislatura porteña anticiparon que no tienen previsto acompañar la derogación de las PASO. “Tal vez se pueden modificar, pero eliminar es regresivo”, aseguró una fuente de la bancada oficialista a LA NACION.

Por tratarse de una reforma electoral, para sancionar el proyecto, LLA necesita reunir 40 votos afirmativos. Es decir, necesitaría asegurarse el apoyo de Fuerza por Buenos Aires (el bloque peronista) y Confianza y Desarrollo, la bancada que integra Rodríguez Larreta. Tienen 20 y seis integrantes, respectivamente, que se sumarían a los 14 del espacio de Milei. En el oficialismo confían en que LLA tendrá dificultades para aprobar el proyecto.

Ficha limpia libertaria

Además de la eliminación de las PASO, LLA impulsa un nuevo proyecto de ficha limpia para cargos electivos de la ciudad y empieza a disputarle a Pro una de sus principales banderas. Si bien en el partido macrista reconocen que se trata de una iniciativa que surgió de la sociedad civil, bajo impulso del Movimiento Ciudadano por Ficha Limpia de Gastón Marra, fueron dirigentes de su partido y aliados como la UCR quienes promovieron su discusión parlamentaria.

En la Legislatura porteña, el bloque oficialista está a cargo de la exdiputada nacional Silvia Lospennato, una de las principales impulsoras de la restricción para la postulación de condenados por corrupción a nivel nacional.

En abril del año pasado, previo a la celebración de comicios en la Capital, Lospennato aseguró que, como legisladora, llevaría esa lucha del Congreso Nacional al recinto de la Legislatura local. “Yo voy a la ciudad de Buenos Aires, por un lado, a empujar la ficha limpia, que no se ha podido [aprobar] hasta ahora y creo que nosotros no podemos ser de las provincias que no tengan ficha limpia”, sostuvo en diálogo con LN+.

Silvia Lospennato (PRO) juró como legisladora porteña en diciembre de 2025 y está al frente del bloque oficialista Vamos por Más Fabián Marelli

Pro ya tenía presentado un texto para avanzar en esta dirección, al que podría sumarse el de la legisladora. Lospennato tiene redactado un proyecto propio de ficha limpia, pero aún no lo envió al parlamento local.

La semana pasada, LLA se adelantó y presentó una versión propia de ficha limpia para reinstalar la agenda en la ciudad y reactivar su discusión. Lo hizo en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, quien había liderado la lista de candidatos a legisladores porteños en los comicios locales de mayo pasado. En diciembre, decidió no asumir su banca y dejar a LLA con una candidatura testimonial.

En el bloque que preside Ramírez evitan referirse en público a las denuncias contra el ministro coordinador de Milei y minimizan el impacto que podría tener el caso en su caudal electoral rumbo a 2027.

En el bloque que presiden Pilar Ramírez minimizan el impacto que podría tener el caso Adorni en su trabajo en la Legislatura y el apoyo electoral para 2027 Presidencia

La iniciativa que envió el bloque libertario a la Legislatura porteña establece restricciones a la postulación para cargos electivos de personas condenadas en segunda instancia por delitos contra la administración pública, la integridad sexual, la libertad, el estado civil, la seguridad de la Nación y el orden constitucional. Dicha inhabilitación se extenderá -conforme propone el texto suscrito- por el doble de tiempo que la condena.

“La incorporación de la figura de ‘Ficha Limpia’ contribuye a ordenar el sistema político y a poner fin a una lógica de impunidad que durante años ha permitido que personas con antecedentes graves continúen ocupando o aspirando a cargos de representación”, argumentan en el proyecto que lleva la firma de Ramírez. “Desde nuestro bloque entendemos que la política no puede seguir siendo el refugio para quienes han incumplido la ley. La libertad solo es posible en un marco de reglas claras, donde el que las viola enfrenta consecuencias”.