Reclamo a Axel Kicillof por los menores de 18 años con factores de riesgo

El senador de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Allan, presentó un proyecto de ley para que se habilite al gobierno de la provincia de Buenos Aires a comprar vacunas Pfizer contra el coronavirus, con el objetivo de inmunizar a menores de edad con factores de riesgo. La Legislatura ya aprobó a Axel Kicillof a comprar dosis a los laboratorios que quieran venderlas.

En este caso, Allan se hizo eco de casos como el de Ramiro, un chico de 15 años con fibrosis quística, que esta semana hizo un desesperado pedido para recibir la vacuna norteamericana, porque es la única habilitada por Anmat para ese rango etario.

El senador anunció en su cuenta de Twitter la presentación del proyecto de Ley “para habilitar al Gobierno de la Provincia a comprar vacunas que serán destinadas a inmunizar a los menores de edad con factores de riesgo”.

“Este proyecto de ley servirá como herramienta para adquirir todas las vacunas que sean aprobadas a la brevedad”, destacó Allan en Twitter y pidió “urgente respuesta” por parte del Gobierno para este grupo de riesgo. La presidenta del Pro, Patricia Bullrich retuiteó la noticia en señal de conformidad y apoyo.

VACUNAS PFIZER PARA MENORES DE EDAD CON FACTORES DE RIESGO



👉🏻Presenté un Proyecto de Ley en el @senadoba para habilitar al Gobierno de la Provincia a comprar vacunas que serán destinadas a inmunizar a los menores de edad con factores de riesgo. — Juan Pablo Allan (@jpabloallan) June 16, 2021

“Por razones humanitarias debemos dar urgente respuesta a este grupo de riesgo que no pueden esperar más. Les comparto el testimonio de Ramiro, un chico de 15 años que padece fibrosis quística”, añadió.

👉🏻Por razones humanitarias debemos dar urgente respuesta a este grupo de riesgo que no pueden esperar más.



Les comparto el testimonio de Ramiro, un chico de 15 años que padece fibrosis quística 👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/WPoordEVNA — Juan Pablo Allan (@jpabloallan) June 16, 2021

“Hola. Soy Ramiro, tengo 15 años y padezco una enfermedad llamada fibrosis quística, una enfermedad pulmonar crónica muy grave. Quería pedirle al que sea, del Gobierno o de la Justicia, que soliciten la importación de la vacuna Pfizer ya que es la única aprobada para chicos de mi edad”, comienza el video que el nene grabó y que se hizo viral esta semana. “Muchos de nosotros, grupos de riesgo, estamos hace un año adentro de nuestras casas, sin poder salir y no es sana la vida así. Y si me agarra el Covid, por lo que sea, me puede llegar a empeorar la enfermedad o terminar todo de la peor manera”, finalizó la grabación.

Este martes, Ramiro y su mamá Adriana fueron entrevistados por Eduardo Feinmann en El Noticiero (LN+). “Pedimos la vacuna Pfizer porque hoy es la única vacuna aprobada nivel mundial para chicos menores de 18 año. No es un capricho. No es ‘vacunemos a Ramiro’, sino ‘vacunemos a todos nuestros hijos que tienen enfermedades de riesgo”, dijo Adriana.

En mayo, la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires sancionó una ley que autoriza al gobernador Axel Kicillof a comprar vacunas contra el coronavirus para “fortalecer” la campaña de vacunación ante el incremento de contagios por la segunda ola del virus. En este marco, el gobierno bonaerense anunció la compra de 15 millones de vacunas Covaxin y 5 millones de CanSino.

LA NACION