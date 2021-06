“Necesito la vacuna de Pfizer”: el desesperado pedido de un chico con fibrosis quística

Una semana después de que el gerente general de Pfizer Argentina, Nicolás Vaquer, reconociera los dos obstáculos que impidieron el acuerdo por 13 millones de vacunas -entre ellos la ley de vacunas sancionada en octubre de 2020-, un video conmocionó a los usuarios de las redes sociales. Un preadolescente que padece fibrosis quística le exige al Gobierno que haga una excepción y la importe.

Ramiro tiene 15 años y su mensaje se viralizó rápidamente: padece fibrosis quística y está dentro de uno de los denominados grupos de riesgo del Covid-19.

“Hola. Soy Ramiro, tengo 15 años y padezco una enfermedad llamada fibrosis quística, una enfermedad pulmonar crónica muy grave. Quería pedirle al que sea, del Gobierno o de la Justicia, que soliciten la importación de la vacuna Pfizer ya que es la única aprobada para chicos de mi edad”, comienza el video que el nene grabó y que se hizo viral esta semana.

Padece fibrosis quística y pide que autoricen la vacuna Pfizer - Fuente: Twitter @LanaMontalban

De lo general a lo particular, Ramiro explicó el por qué de la necesidad de recibir la vacuna de ese laboratorio. “Mucho de nosotros, grupos de riesgo, estamos hace un año adentro de nuestras casas, sin poder salir y no es sana la vida así. Y si me agarra el Covid, por lo que sea, me puede llegar a empeorar la enfermedad o terminar todo de la peor manera”, añade.

Necesita Pfizer: tiene 15 años, padece de Fibrosis Quística y pide la vacuna aprobada para menores

Este martes, Ramiro y su mamá fueron entrevistados por Eduardo Feinmann en El Noticiero (LN+). De la misma manera, con la misma claridad de lo expresado en el video, el nene explicó por qué es importante bregar por la salud de las personas en su condición.

“Odio las agujas pero esta es la única que pido en toda mi vida porque estoy harto de estar en mi casa, en mi cuarto, sin ver a mis amigos, a mi familia, a nadie”, dijo en diálogo con Feinmann y agregó: “Dentro de 20, 30 o 40 años, la gente que hoy es grande ya no va a estar y vamos a quedar nosotros. Pero si nosotros quedamos [conectados a] respirador o pulmotor, o incluso morimos, el país no existe más”, sentenció.

A su vez, Adriana, su mamá, agregó: ”Pedimos la vacuna Pfizer porque hoy es la única vacuna aprobada nivel mundial para chicos menores de 18 año. No es un capricho. No es ‘vacunemos a Ramiro’, sino ‘vacunemos a todos nuestros hijos que tienen enfermedades de riesgo’”.

