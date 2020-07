Vilma Ibarra, la secretaria de Legal y Técnica, opinó sobre la reforma judicial Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

La secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, integrante de la mesa chica del Gobierno, analizó la reforma judicial y, aunque no confirmó si el abogado defensor de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, será parte de la comisión de expertos que asesorará a Alberto Fernández ante una posible reestructuración de la Corte Suprema, sí respaldó su eventual participación. "No creo que sea un motivo de veto o impugnación ser un abogado de alguien o no serlo", consideró.

"No puedo confirmar ni negar ninguno de los nombres porque no fue anunciado oficialmente quiénes integrarán el comité asesor. Pero sí decir que el Presidente no está convocando a un tribunal que decide, sino a un comité que lo va a asesorar a él, quienes van a hacer propuestas y análisis con toda la pluralidad", explicó Ibarra anoche, en diálogo con TN.

"No sé si Beraldi es o no parte de la convocatoria, pero cualquier persona que tenga prestigio jurídico, que sea reconocido profesionalmente puede ser llamado. No creo que sea motivo de veto o impugnación ser abogado de alguien o dejar de serlo. Se trata de un ejercicio democrático", justificó la funcionaria, en relación a la posible inclusión en el Consejo de Notables del abogado de Cristina Kirchner en casi todas sus causas judiciales, con excepción del expediente del Pacto con Irán.

"Los abogados tenemos nuestros clientes. Un jurista que pudo haber asesorado a un presidente o haber sido candidato a la Procuración General de la Nación no le quita ningún mérito del que tiene. Cada uno tiene una trayectoria", opinó la Ibarra, quien señaló además que esta práctica aporta también a "la pluralidad".

Si bien la Secretaria de Legal y Técnica sostuvo que, en principio, el Gobierno "está gestionando la pandemia", reparó en la necesidad de abordar una reforma judicial. "Tuvimos un gobierno muy activo que hizo muchas cosas y seguramente es cierto que no alcanza. Llegamos a 9 millones de personas con el IFE en un país con la mitad de su economía fuera de la formalidad a las que tuvimos que buscar y se llegó. Es un esfuerzo fiscal enorme, pero va a sostener la producción y el trabajo", evaluó.

Y en ese sentido, continuó: "Necesitamos que la Argentina pospandemia tenga toda la actividad para ponerse de pie. En este marco, nosotros no estamos diciendo que no vamos a mirar la economía o la salud, sino que acá hubo y tenemos que atender a un país que tiene que funcionar y la Justicia es un lugar donde terminan los ciudadanos yendo a reclamar para que se garanticen sus derechos".

Ibarra ahondó en la necesidad de los ciudadanos de contar con una Justicia independiente, que no responda "ni a los poderes fácticos ni al poder de turno", la cual señaló que no parece ser la Justicia actual.

"Fue una promesa de campaña y ha sido un reclamo histórico en este país. Queremos salir de esa Justicia pendular que cuando está un gobierno investiga a los opositores y cuando llega otro se ocupa de los nuevos opositores. En este momento nosotros estamos en el gobierno y el Presidente tomó la decisión de terminar con esta Justicia pendular", concluyó al respecto.