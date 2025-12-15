Bullrich le respondió a Grabois: “Robó mientras estaba en el Estado”

La senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich salió a responder este domingo al dirigente social Juan Grabois, quien la acusó en una entrevista de “vivir del Estado”. En diálogo con Luis Majul en La Cornisa (LN+), la exministra de Seguridad aclaró que no siempre su trabajo estuvo ligado a la función pública y redobló la apuesta: “Bueno… [Juan] Grabois robó mientras estaba en el Estado”.

El pasado jueves, en su participación en el programa 540° (Cenital), el principal referente del Frente Patria Grande había planteado: “¿Cuántos años Patricia Bullrich, que me cantaba la ‘casta tiene miedo’, vivió del Estado? La vida entera". Días después, la contestación de la legisladora nacional finalmente llegó.

“Bueno… Grabois robó en el Estado. Esa es la diferencia. Primero, yo no viví toda mi vida en el Estado… Pero éste sí robó en el Estado. Es un gerente de la pobreza. Yo puedo estar en el Estado después de años porque soy una persona íntegra. Gerentes de la pobreza como él están todos con causas. Se quedaba con plata", lanzó.

Y sentenció: “Se quedaba con plata. Son cosas muy distintas. La casta es un concepto. Es el concepto de los que usan el Estado para apropiarse de él para obtener rédito propio o beneficiar a quienes representan”.

En otro pasaje del diálogo televisivo, Bullrich se prestó a hablar sobre el proyecto de reforma laboral y apuntó contra la Confederación General del Trabajo (CGT) por organizar una marcha contra la iniciativa -que el Gobierno envió al Senado el pasado jueves-. “Me parece que es parte del folklore”, fue el primer análisis de la exministra.

“No hay razón para que la CGT haga una marcha. El 43% de los trabajadores están en la informalidad. No tienen obra social, ART ni aportes. Esos no son trabajadores para la CGT. Después tenés a los medio informales, medio formales. Muchas empresas chicas pagan la mitad del salario en blanco y la otra parte en negro”, sumó.

Y completó: “Esta ley busca que los que están en la informalidad sean blanqueados. Hay un sistema claro y concreto. En un año se tienen que inscribir y tienen cuatro años para pasar a la formalidad. Y los que ya están registrados, se les baja aportes y cargas. Eso significa que aquellos que cumplieron van a tener un beneficio”.

Con ese panorama, la exfuncionaria adelantó que la administración Milei pretende “sacar” este proyecto antes de fin de año: “Vamos a hacer todo posible. Se ha discutido mucho. Hace años que pretendemos cambiar estas leyes. Yo tengo la decisión de llevar adelante esta ley con el bloque de La Libertad Avanza”.

Por último, en relación a las denuncias de corrupción tanto dentro como fuera de la AFA, calificó -al igual que hizo previamente con Grabois- a Claudio “Chiqui” Tapia como “un gerente de la pobreza de los clubes”. “Hoy en la Asociación del Fútbol Argentino hay un sistema de dependencia por parte de los clubes”, dijo.

“Hay un ducto de dinero que se utiliza de manera poco transparente. Personas sin patrimonio comienzan a tener patrimonio, con capitales que son de los clubes. Todo esto lo maneja una élite. Y aun cuando el fútbol argentino tuvo éxitos, eso no implica que los dirigentes sean millonarios”, insistió Bullrich.

Y cerró con un anticipo: “Estoy terminando de preparar una descripción de todo lo que se está haciendo para presentar a los comités de ética de Conmebol y de la FIFA, que tienen que saber todo esto”.