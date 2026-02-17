Reforma laboral: la trastienda del acuerdo del Gobierno con los aliados por la eliminación del artículo de las licencias médicas

En la previa del tratamiento de la reforma laboral en Diputados, el Gobierno dispuso esta tarde que eliminará por completo el artículo 44, contenido en el título VII del texto, que reduce el esquema de remuneraciones en caso de enfermedad o accidente del trabajador. Después de haber dejado trascender varias opciones para llevar adelante una eventual modificatoria del controvertido punto, y ante la presión de los bloques aliados de no apoyar la iniciativa, el oficialismo terminó de gestar esta alternativa en una reunión que encabezó el ministro de Interior, Diego Santilli.

Según pudo saber LA NACION de altísimas fuentes del oficialismo, el cónclave se llevó adelante este mediodía y fue liderado por Santilli, con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, -ambos integrantes de la mesa política del Gobierno-, y de la conducción del bloque libertario, encabezada por Gabriel Bornoroni.

Se trata de una mesa de trabajo en Diputados que terminó de conformarse el jueves, un día después de la aprobación de la reforma laboral en el Senado. La iniciativa desató una serie de críticas a raíz de la incorporación, a último momento, de una modificación al artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que, si un trabajador sufre un accidente o una enfermedad ajenos a sus tareas laborales, percibirá el 50% de su salario básico.

Si bien en un primer momento el Gobierno se desentendió del cambio, horas después la bancada libertaria se responsabilizó del asunto y lo adjudicó a una “error de redacción”. Incluso, la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio marcha atrás y confirmó que se evaluaban correcciones para garantizar el cobro del 100% del salario en casos de enfermedades graves.

Desde entonces, el Gobierno deslizó distintas alternativas para materializar los cambios: desde una aclaración vía decreto reglamentario hasta una ley complementaria, e incluso se mencionó la posibilidad de un veto presidencial que anulara el artículo.

Pero la presión de los aliados, sobre todo de Pro, que amenazaban con no apoyar ninguna iniciativa que no pasara por el Congreso, terminó por convencer a la bancada violeta de evaluar una modificación en el texto que luego implicaría la ratificación en el Senado. Hasta el mediodía esta era una de las alternativas “más probables”.

De acuerdo al relato de fuentes libertarias involucradas en la negociación y en la letra chica del proyecto, el escenario cambió después de la reunión del mediodía. Allí se hizo un punteo pormenorizado “artículo por artículo”, que incluyó el poroteo del quorum, de la votación en general y en particular, y se terminó de deslizar la posibilidad de dar baja el artículo que cambiaba las licencias por enfermedad y de accidentes.

Esta iniciativa habría sido compartida a los aliados, que durante la tarde empezaron a difundir posteos instando al Gobierno a eliminar el controversial articulado. Tal fue el caso del jefe de la bancada de Pro, Cristian Ritondo, que publicó un mensaje en el que sostuvo que la mejor manera de lograr la ley de modernización laboral era “dando de baja el artículo 44”.

El gobernador salteño Gustavo Saenz, también dio señales en ese sentido. “Los diputados del bloque Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca no van a votar el art. 44 (Modificación del art. 208 LCT). Accidentes y enfermedades inculpables. Remuneraciones al 50% o 75% según el caso. Si fue un error, lo más justo y prudente es corregirlo y, mucho mejor, eliminarlo. Nadie elige accidentarse o enfermarse”, sentenció el mandatario provincial.

Muchos de ellos se anticiparon a lo que tal vez sabían de antemano: que el Gobierno tenía la decisión tomada. Pese a las diferencias que conviven en el campamento de los aliados, que atribuyen la movida oficialista a una reacción posterior a sus reclamos, -en especial tras la entrevista que Cristian Ritondo concedió a LA NACION, en la que anticipó que su bloque no acompañaría el régimen de licencias por enfermedad—, desde La Libertad Avanza sostienen que el cambio fue fruto de un consenso previo con todos los espacios dialoguistas.

Eso sí, deslizan algunos violetas, bajo el compromiso de que sea “la única modificación” que se le hará al texto.