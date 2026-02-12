Reforma laboral: las reacciones del arco político a la media sanción en el Senado: “El primer paso a un cambio histórico”

Tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado, el arco político reaccionó a la media sanción del proyecto impulsado por el gobierno nacional con diferentes mensajes en redes sociales. Desde el ala oficialista celebraron la triunfo legislativo obtenido tras una maratónica sesión de más de 12 horas y la definieron como “un primer paso hacia un cambio histórico”, mientras que la oposición insistió en sus críticas a las reformas.

El presidente Javier Milei compartió una imagen del tablero de votación en sus redes sociales y expresó: “Histórico”. En total, el Gobierno consiguió 42 votos positivos.

Otro de los primeros en pronunciarse fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien escribió en sus redes sociales: “El primer paso hacia un cambio histórico”. En esta línea, la Jefatura de Gabinete realizó una publicación en la que indicó que la reforma modernizará el sector: “La normativa vigente data de 1974. Esta reforma, la más significativa desde entonces, representa una decisión trascendental impulsada por el gobierno nacional para actualizar las bases que organizan el trabajo en nuestro país”.

También se le sumó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que felicitó a los senadores y señaló: “Este Congreso empieza a saldar una deuda histórica con millones de argentinos que quedaron afuera del sistema“. Además, anticipó la jornada que se desarrollará en la Cámara baja: ”Siguiendo la decisión del presidente Javier Milei de avanzar con las reformas estructurales que la Argentina necesita, ahora vamos a dar el debate en Diputados para convertirla en ley".

El presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, también adelantó la sesión en la Cámara baja e indicó que se trata de un “primer paso para cambiar una ley vetusta que nadie se animó a modificar”. “Vamos a trabajar para terminar de sancionar la modernización laboral lo más pronto posible”.

Por su parte, Sebastián Pareja, armador de LLA en la provincia de Buenos Aires, reaccionó a la media sanción y destacó que la Argentina consiguió “otro paso hacia la normalización de uno de los sistemas mas perjudiciales para que los argentinos puedan desarrollar sus caminos individuales”. “La ley de modernización laboral propuesta por Milei, como nuestro país desde que asumió la presidencia”, subrayó.

De la Cámara baja, el diputado Luis Petri, exministro de Defensa, se refirió tanto a la votación como a los incidentes que hubo en la previa, y apuntó: “La libertad le ganó a las piedras”. “Tenemos media sanción de la ley de modernización laboral”, añadió.

En cuanto a la oposición, la senadora Juliana di Tullio, del bloque kirchnerista, advirtió que “no es el camino” y explicó: “Los y las peronistas vamos a seguir defendiendo, en las calles y en la Cámara de Diputados, la dignidad del pueblo trabajador”.

El diputado Esteban Paulón cuestionó la aprobación y declaró que el proyecto fue validado “sin un debate profundo, un texto definitivo y cumplir ninguno de los objetivos propuestos”. A su vez, Natalia Zaracho, su par en la Cámara baja, manifestó: “Se cagaron en los trabajadores de todo el país. La historia los va a poner en su lugar. A este gobierno de hijos de p..., a los senadores que votaron esto y a los gobernadores que se vendieron por dos cordones cuneta”.

Noticia en desarrollo.