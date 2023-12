escuchar

Son tiempos de transiciones y cambios a nivel nacional, a días de la asunción de Javier Milei como nuevo presidente. En un clima de incertidumbre, y con un discurso presidencial que amenaza con cerrar o privatizar distintas empresas estatales, el directorio de YPF que encabeza el “pingüino” Pablo González e integran un puñado de dirigentes de La Cámpora presentaron las renuncias a sus cargos, según confirmaron fuentes cercanas a la compañía. Más allá de esta confirmación, subsisten las dudas en relación a la desvinculación de los integrantes de la denominada Unidad Presidente, creada en 2021 y en el que también el kirchnerismo de paladar negro tiene mayoría.

“El directorio renunció entero. El resto son dimes y diretes sin confirmación” , aseguraron a este diario fuentes cercanas a la compañía estatal, que Milei promete privatizar luego de dos años de saneamiento. “Necesitamos tanto a Enarsa como a YPF para hacer la transición energética (…) vamos a racionalizar la empresa, y eso nos va a permitir ponerla en valor y venderla de una mejor manera”, afirmó el presidente electo en declaraciones a A24 luego de su triunfo en el balotaje.

Además de González, en el renunciado directorio había veteranos de la política, como el industrial y diputado massista Ignacio de Mendiguren, el exgobernador de Mendoza Celso Jaque y la exdiputada peronista (cercana al Instituto Patria) María del Carmen Alarcón. Miembros de la plana mayor de la empresa, como el CEO Pablo Iuliano o el santafesino Gerardo Canseco, también presentaron sus dimisiones y dejaron el camino despejado para la nueva conducción que encabezará el ingeniero Horacio Marín, aunque aún resta saber qué camino tomarán los integrantes de la denominada Unidad Presidencial.

Según la publicación Econojournal, en un artículo firmado por Nicolás Gandini, la idea inicial de dirigentes camporistas en YPF como “Santiago “Patucho” Álvarez, Desiré Cano, Santiago Carreras, Darío Garribia, Matías Bezi, Federico Basualdo y Hernán Letcher era cobrar una indemnización como si estuvieran siendo despedidos de la compañía” . En el mismo artículo se señala que muchos de ellos desistieron de esa iniciativa, y presentaron o presentarán sus renuncias. Entre los mencionados aparece Cano, directora de comunicación de la petrolera, quien no contestó los mensajes de LA NACION. “La mayoría ya se fue, y los que no renunciaron es porque tienen tareas pendientes que hay que finalizar. Pero nadie se va a querer quedar”, complementaron desde el camporismo, y agregaron que la nota contiene marcada “animosidad” y “deseo de hacer daño” para con el grupo de jóvenes y no tanto, leales a Máximo Kirchner y Cristina Kirchner y que se hicieron cargo, en buena medida, del control de la empresa durante el gobierno de Alberto Fernández.

La Unidad Presidencial, creada por González hace dos años, está en el foco de las dudas. Allí recalaron el exsubsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo, quien en su momento se negó a renunciar aún con el pedido de su superior de entonces, el ministro de Economía Martín Guzmán; Santiago Carreras, encargado en su momento de cerrar el trato con el capitán del seleccionado nacional Lionel Messi para que publicite la marca; el economista y analista Hernán Lechter, que tampoco respondió los llamados de este diario; y Santiago “Patucho” Álvarez, otro amigo personal de Máximo Kirchner y vicepresidente de Asuntos Públicos.

En la nota de Econojournal se citan fuentes de YPF que dijeron estar “trabajando con las indemnizaciones”, que de producirse alcanzarían montos millonarios, cercanos a los US$100.000. El artículo arriesga “que apenas trascendió que este grupo de funcionarios políticos iba a ser indemnizado, la información no solo provocó cortocircuitos dentro del gobierno sino también con colaboradores de Milei, que al enterarse de la situación le manifestaron su malestar al vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, quién está participando de la transición gubernamental, y pidieron que se frenara el pago”.