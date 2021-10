Renunció la fiscal Sylvia Little a cargo de causas vinculadas a los mapuches

La fiscal federal Sylvia Little presentó hoy su renuncia al cargo que ocupa de forma interina, aunque el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, aún no la aceptó. Little investigó causas vinculadas a los mapuches en Bariloche como las usurpaciones de la Lof Lafken Winkul Mapu y el homicidio del Rafael Nahuel.

La dimisión de la fiscal, según fuentes judiciales, no tiene una única razón. En principio, no estaría anclada con lo sucedido en el juicio a María Nahuel, miembro de la comunidad mapuche Colhuan Nahuel y referente de la Lof Lafken Winkul Mapu, que usurpa tierras en Villa Mascardi, Bariloche.

Así, reconocieron que Little se siente agotada por la sumatoria de causas derivadas, desde el comienzo de los conflictos por ocupación de tierras, hacia fines de 2017, en el sur argentino.

Nahuel había sido acusada, en 2017, por agredir de forma verbal a la fiscal Little durante una indagatoria. Finalmente, el pasado viernes, la jueza federal Silvina Domínguez resolvió absolver de los cargos a la líder mapuche.

En aquella audiencia de indagatoria, le lanzó un elemento contundente que terminó en la cabeza de la fiscal federal, al mismo tiempo que la insultaba y la responsabilizaba por el homicidio de su sobrino Rafael Nahuel. Por eso, la fiscalía la acusó por perturbar un acto judicial, como es una indagatoria.

En medio de una manifestación encabezada por mujeres mapuches de las comunidades que Nahuel representa, se produjeron ataques con piedras al personal policial y al edificio del juzgado federal. Todo ocurrió el pasado viernes, durante el juicio. Frente a los disturbios, las fuerzas de seguridad arrojaron gases lacrimógenos y el juicio fue suspendido hasta la finalización de los incidentes.

Noticia en desarrollo