Reparto de cargos en el Senado: tensa pulseada entre Kicillof y La Cámpora por un lugar clave en la línea sucesoria de Buenos Aires

LA PLATA.- La disputa en el Senado bonaerense por un cargo clave en la línea sucesoria de la provincia de Buenos Aires se dirime esta tarde en medio de una fuerte tensión entre los distintos actores del peronismo.

El gobernador Axel Kicillof pretende ubicar en la vicepresidencia primera de la Cámara alta a Ayelén Durán, pero el kirchnerismo, que cuenta con mayoría numérica, se encamina a imponer a Mario Ishii, exintendente de José C. Paz.

Por si fuera poco, el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa a nivel nacional, espera designar a Malena Galmarini en una vicepresidencia segunda.

En la Casa de Gobierno dijeron que la eventual designación de Ishii es “una imposición” de La Cámpora. El gobernador espera poder designar a quien ocupe la vicepresidencia primera.

Máximo Kirchner y Verónica Magario

En el Senado parten de una premisa: la vicegobernadora Verónica Magario deberá reemplazar a Axel Kicillof cuando salga del país o incluso ante una eventual licencia para abocarse a su carrera presidencial.

En este último escenario, el vicepresidente primero del Senado asumiría como vicegobernador. Esta situación podría darse, incluso, por otros motivos: por caso existe el antecedente de Federico Scarabino que reemplazó a Alberto Balestrini, tras una enfermedad que lo dejó fuera del juego político. E incluso cuando Hugo Corbatta reemplazó a Felipe Solá, tras la renuncia de Carlos Ruckauf a la gobernación.

En suma: la pelea por la vicepresidencia primera supone la alternativa de poder real, en el corto plazo. Y signará el armado peronista para intentar retener la sucesión de Kicillof y Magario dentro de dos años.

La magnitud de la pelea es tal que podría, incluso, trabar el funcionamiento del Senado de la provincia de Buenos Aires en todo el año en lo que respecta a la definición de pliegos de ministros de la Corte, jueces o fiscales. También podría gravitar para una eventual reforma política como la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En esta puja Kicillof está representado por Magario, quien está en minoría dentro en el conglomerado del peronismo de la Cámara Alta. Una situación atípica ya que el bloque tiene la mitad más uno de la totalidad de los senadores que integran ese cuerpo.

El peronismo tiene 24 de los 46 escaños. Pero los senadores aliados al gobernador que responden directamente al Movimiento Derecho al Futuro son seis, en minoría absoluta entre las tribus que forman los 24 senadores provenientes de las distintas vertientes peronistas. Por tanto el gobernador no estaría en condiciones de designar, tampoco, al presidente del bloque de Unión por la Patria.