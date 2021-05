Restricciones: el tenso cruce entre el economista Roberto Cachanosky y nietos de Raúl Alfonsín

La nieta del expresidente Raúl Alfonsín, Rocío Alconada Alfonsín, y el economista Roberto Cachanosky protagonizaron un fuerte cruce en las redes sociales, al que se sumó otro nieto del expresidente, Francisco Alfonsín. Los tres discutieron en torno a las nuevas restricciones contra el Covid-19, la dictadura militar y del gobierno radical del ´83.

“No recuerdo que en la época de los militares le prohibieran circular libremente a la gente, o volver a su casa”, dijo el economista en las vísperas del aniversario del Día de la Patria, con la entrada en vigencia de las restricciones dispuestas por el Gobierno para contener los contagios contra el coronavirus.

Aquel lunes, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, había anunciado -aunque al día siguiente se desdijo- que aquellos que abandonaron el AMBA no podrían regresar a sus hogares hasta el 31 de mayo.

“¿Me pregunto cuál es la diferencia entre hacer desaparecer gente y dejarla morir de Covid por no tener vacunas porque no te dan el retorno por comprarlas?”, agregó, fiel a su estilo polémico, Cachanosky.

La nieta del expresidente Raúl Alfonsín salió enseguida al cruce y publicó en su cuenta de Twitter: “Mirá que se pueden hacer muchas críticas al manejo de la pandemia, pero hay q ser sorete (sic) para comparar una cosa con otra. Además, debe estar con problemas de memoria, xq en la dictadura te prohibían circular, leer, te secuestraban, torturaban, mataban y robaban tus hijos”.

“¿Sos algo del que llevó el país a la hiper inflación?”, retrucó Cachonisky. “Orgullosa nieta, sí, del que trajo para siempre la democracia, entiendo que no lo quieras. Lo del gusto por el interrogatorio está vinculado con tu añoranza a la dictadura o es de onda?”, respondió Alconada Alfonsín.

Rocío Alconada Alfonsín (49) es una de las 23 nietos del expresidente Raúl Alfonsín. Es abogada y se desempeña desde el 2017, en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), organismo de monitoreo, control y seguimiento de los lugares donde se encuentran personas en situaciones de encierro.

“Ah sos nieta del que inventó un golpe, declaró el estado de sitio y metió en cana a personas inocentes inventando una conspiración. Entiendo tu inclinación por las dictaduras surgidas del voto”, respondió Cachanosky, y aclaró que en ningún momento comparó la dictadura con ningún otro gobierno. “Todos los que salieron a insultarme diciendo que comparo es porque tienen cola de paja. Se delataron solitos. Entraron por el aro. Pisaron el palito demostrando lo que son”, dijo.

“Ah, la de Alfonsin también era una dictadura dice usted. Bueno señor Roberto, no me extraña que diga y piense algo que no tiene ningún sentido, para serle honesta. Lo saludo”, dijo la nieta Alfonsín, a lo que Cachanosky agregó: “¿Sabés leer? Dije que inventó un golpe, declaró el estado de sitio y metió preso a gente inocente. ¿O vas a negar la historia? Por cierto, también hizo el pacto de Olivos por el cual tenemos este desastre institucional”.

¿Sabés leer @RoAlconada ? Dije que inventó un golpe, declaró el estado de sitio y metió preso a gente inocente. ¿O vas a negar la historia?

En ese momento se sumó a la pelea otro nieto del expresidente, Francisco Alfonsín, que cuestionó una eventual candidatura del economista. En respuesta, Cachanosky lo increpó: “¿Sos hijo del ñoqui que está en España?”. En España, el presidente Alberto Fernández designó como embajador a Ricardo Alfonsín, quien en el último tiempo, desde el otro lado del Atlántico, hizo pública su mirada crítica sobre el rol de la UCR en la política del país.

“Es increíble que gente que se dice radical y alfonsinista defienda los avances sobre los derechos individuales de este gobierno. Las dictaduras comienzan con estas medidas y terminan siendo como el chavismo ¿O sea creen que las dictaduras solo surgen con tanques en la calle?”, reflexionó Cachanosky en Twitter luego de finalizado el cruce.

“No se entiende”, consideró Alconada Alfonsín al ser consultada por LA NACION. Y remarcó: “Hay gente que busca tener protagonismo, sobresalir a costa del sufrimiento de la gente. Hay muchos que son unos fracasados y buscan eso. ¿Cachanosky quién es? ¿Qué hizo?”.

