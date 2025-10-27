Resultados en Corrientes: quién ganó las Elecciones 2025

En la provincia de Corrientes, los comicios de este 26 de octubre definieron tanto bancas de Diputados como de Senadores nacionales. A continuación, se pueden consultar la distribución de esos espacios en el Congreso y los resultados actualizados para cada una de las categorías.

Los datos difundidos por la Junta Nacional Electoral indican que, con el 98,28% de las mesas escrutadas, se registran los siguientes resultados para cada categoría:

Resultados para Diputados

Por su parte, en Diputados, Vamos Corrientes lidera con el 33,86% de los sufragios, seguido de Alianza LLA, que obtiene el 32,61%.Más atrás se ubican Fuerza Patria (152.861 votos), Corrientes Nos Une (19.812 votos) y Ahora (7.504 votos).

Este domingo 26 de octubre se renovaron la mitad de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas) a nivel país. Esta jornada electoral no fue precedida por las PASO, ya que el Senado las suspendió al menos este año. Además, se implementó por primera vez la Boleta Única Papel, reglamentada por Decreto 1049/2024.

El escrutinio preliminar arroja que en la provincia de Corrientes se han sufragado 544.610 votos, lo que representa el 97,46% previsto para estas Elecciones 2025. En cuanto a los votos en blanco, se han contado un total de 6.969 votos (1,24%), mientras que también se registran 86 votos impugnados y 13.600 nulos.

Lista por lista, en Diputados

Vamos Corrientes | 182.086 votos

Alianza LLA | 175.378 votos

Fuerza Patria | 152.861 votos

Corrientes Nos Une | 19.812 votos

Ahora | 7.504 votos

Segunda elección del año en Corrientes

La provincia volvió a las urnas por segunda vez en el año para renovar tres de sus siete bancas de Diputados, en un calendario electoral que definió tanto el futuro de la representación provincial en el Congreso como el rumbo político interno.

El pasado 31 de agosto, Corrientes desarrolló una jornada electoral donde Juan Pablo Valdés se erigió con el 50% de los votos y se convirtió en el próximo gobernador de la provincia. Además, se renovó parte de la Legislatura local y 73 autoridades municipales.