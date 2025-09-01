Quién ganó las elecciones a gobernador en Corrientes 2025

Juan Pablo Valdés ganó las elecciones en Corrientes y será el próximo gobernador de la provincia. De esta forma, el radical se posicionó como el sucesor de Gustavo Valdés, su hermano. Con más del 90% de las mesas escrutadas, la alianza oficialista saca amplia ventaja, con el 52,61% de los votos en las elecciones provinciales, seguida por Limpiar Corrientes.

El actual gobernador Gustavo Valdés junto a su hermano, Juan Pablo, quien lo sucederá FB

La lista en la que se presentaron Juan Pablo Valdés y su compañero de fórmula, Néstor Pedro Braillard Poccard, obtuvo la mayoría necesaria para quedarse con la gobernación provincial y les sacó ventaja a los demás espacios políticos que se presentaron en los comicios de este domingo.

Durante la jornada, además, los correntinos eligieron cinco senadores provinciales titulares y tres suplentes, así como 15 diputados provinciales titulares y ocho suplentes. Asimismo, en 73 municipios de la provincia se definieron distintos representantes locales, incluyendo intendentes y concejales.

Quién es Juan Pablo Valdés

Juan Pablo Valdés (42 años) se desempeña como intendente de Ituzaingó, municipio fronterizo donde se encuentra la represa binacional Yacyretá. Había sido electo en 2021.

Nació el 25 de agosto de 1983 en Ituzaingó, Corrientes, está casado y tiene dos hijos. Cursó la escuela primaria en la escuela nº 495 provincia de La Rioja y se formó como guardia marina de reserva en el Liceo Naval Militar Almirante Storni, en Posadas, Misiones. Además, tiene estudios en Derecho. Por lo menos hasta el mes de julio, estuvo en etapa de tesis de una licenciatura en Ciencias Políticas y de Gobierno.

Previo a su entrada a la política, tuvo una carrera empresarial. En 2021 fue candidato a intendente de Ituzaingó, donde ganó con el 64 por ciento de los votos y se convirtió en jefe comunal.

Respecto de la crítica de nepotismo que levantó su candidatura, dado que es hermano del actual gobernador de Corrientes, Juan Pablo dijo a LA NACION: “Creo que es producto del trabajo de estos casi cuatro años donde estuvimos codo a codo en momentos difíciles con los intendentes. Aprendimos a conocernos, a apoyarnos en situaciones donde el consejo muchas veces fue necesario. Ese trabajo ha llevado a que ellos también sientan que este era el camino. Me conocían, recorrí sus municipios, escuché sus problemáticas. No es solo mi hermano: tengo el respaldo de los intendentes y una gestión que mostrar en la Municipalidad de Ituzaingó”.

Vamos Corrientes fue el ganador de la elección en Corrientes 2025 Vamos Corrientes

Los resultados de las elecciones en Corrientes 2025

Escrutado el 93,16 por ciento de las mesas en Corrientes, el porcentaje de votos para gobernador se distribuye así: