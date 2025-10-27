Resultados en Jujuy: quién ganó las Elecciones 2025

En la provincia de Jujuy, los comicios de este 26 de octubre definieron tanto bancas de Diputados como de Senadores nacionales. A continuación, se pueden consultar la distribución de esos espacios en el Congreso y los resultados actualizados para cada una de las categorías.

Los datos difundidos por la Junta Nacional Electoral indican que, con el 95,95% de las mesas escrutadas, se registran los siguientes resultados para cada categoría:

Resultados para Diputados

Por su parte, en Diputados, Alianza LLA lidera con el 37,52% de los sufragios, seguido de Jujuy Crece, que obtiene el 19,77%.Más atrás se ubican Fuerza Patria (61.971 votos), Prim. Jujuy Avanza (59.891 votos) y FIT-U (39.570 votos).

Este domingo 26 de octubre se renovaron la mitad de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas) a nivel país. Esta jornada electoral no fue precedida por las PASO, ya que el Senado las suspendió al menos este año. Además, se implementó por primera vez la Boleta Única Papel, reglamentada por Decreto 1049/2024.

El escrutinio preliminar arroja que en la provincia de Jujuy se han sufragado 403.397 votos, lo que representa el 96,88% previsto para estas Elecciones 2025. En cuanto a los votos en blanco, se han contado un total de 4.263 votos (1,02%), mientras que también se registran 45 votos impugnados y 12.387 nulos.

Segunda elección del año en Jujuy

En Jujuy se votó para renovar tres bancas de las seis que corresponden a la provincia en la Cámara de Diputados, en una elección clave para definir el peso del territorio en el Congreso y, a la vez, para medir la fuerza de los distintos espacios políticos en el plano local.

El domingo 11 de mayo, la provincia de Jujuy realizó elecciones en las que se pusieron en juego 24 de las 48 bancas de su Legislatura, junto con distintas autoridades municipales y comunales. El frente Jujuy Crece se impuso con el 38% de los votos, mientras que La Libertad Avanza alcanzó el segundo lugar con un 20,9%.