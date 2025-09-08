Resultados en La Matanza: quién ganó en el partido de la Tercera Sección en las elecciones 2025

El peronismo ganó en La Matanza en estas elecciones legislativas bonaerenses 2025. En el partido de la Tercera Sección, que concentra más de un millón de electores habilitados para sufragar, la lista encabezada por la vicegobernadora y exintendenta del municipio, Verónica Magario, se consagró como la triunfante con el 53,78% de los votos.

Este domingo 7 de septiembre, los bonaerenses votaron a sus representantes en el Poder Legislativo bonaerense, que se renueva. Esto incluye 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes; y 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. En tanto, los distintos distritos electorales definen sus concejales y sus consejeros escolares.

La Matanza, como forma parte de la Tercera Sección Electoral, eligió 18 diputados provinciales. En el municipio también se votó 12 concejales y 5 consejeros escolares.

Los resultados de las elecciones 2025 en La Matanza

Escrutado el 88,55% de los votos, en La Matanza los votos se distribuyen así:

Fuerza Patria: 53,78%

Alianza LLA: 28,68%

FIT-U: 7,62%

Quién ganó las elecciones en la Tercera Sección Electoral:

Escrutado el 88,55% de las mesas, estos son los resultados sección por sección:

Fuerza Patria: 53,78% (10 bancas)

Alianza LLA: 28,62% (6 bancas)

FIT-U: 5,73% (2 bancas)

Nuevos Aires: 3,23%

Somos Buenos Aires: 2,86%

Hoy se llevaron adelante las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires FERNANDO MASSOBRIO - LA NACION

Cómó es la lista a diputados provinciales de LLA y de Fuerza Patria en La Matanza

La Tercera Sección Electoral grupa 19 partidos y concentra alrededor de 5.000.000 de electores. Esta sección elige 18 diputados provinciales. Los municipios son Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente.

Alianza LLA

Maximiliano Bondarenko

María Sotolano

Luis Ontiveros

Florencia Retamoso

Nahuel Sotelo

Leticia Bontempo

Javier Prida

Rocío Gómez

Federico Bojanovich

Vanesa Gioia

Gastón Corti

Sheila Adano

Sebastián Acuña

Mabel Grinkievich

Diego Villamayor

Norma Mazzamuto

Marcelo Villa

Luna Pérez

Fuerza Patria

Verónica Magario

Facundo Tignanelli

Mayra Mendoza

Mariano Cascallares

Ayelén Rasquetti

Luis Vivona

María Eva Limone

José Galván

Romina Barreiro

Roberto Vázquez

Silvina Nardini

Pablo Boschi

Laura Chamorro

Ricardo Fresco

Edith Llanos

Ernesto Salvatierra

Susana Ocampo

Ángel Celi

Qué dijo Milei tras perder las elecciones en la provincia de Buenos Aires

El Presidente habló desde el búnker de La Plata acompañado de su hermana, Karina Milei. “Lo que hay que ser claro es que, sin ninguna duda, en el plano político hoy tuvimos una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante lo primero que hay que aceptar son los resultados y hoy los resultados no han sido positivos. Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo”, remarcó.

“Al mismo tiempo cuando uno mira estos resultados que están surgiendo lo que queda claro es que ellos tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en las elecciones de tipo ejecutivas. Es decir, ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace 40 años y que lo hacen de manera muy eficiente”, continuó su análisis, y agregó: “Este es un piso con el que vamos a empezar a trabajar de cara a este 26 de octubre que vienen las elecciones nacionales”.

El discurso completo de Javier Milei tras la derrota en PBA

A su vez, el mandatario hizo un mea culpa y aseguró que van a corregir todos sus errores. “Por otra parte, más allá de este resultado electoral, también quiero señalarle a todos los argentinos que el rumbo por el que fuimos elegimos en el año 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar”.