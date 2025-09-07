Hasta qué hora dura la veda electoral en Buenos Aires

Desde el viernes pasado rige la veda electoral por las elecciones en la provincia de Buenos Aires. La misma limita y prohíbe algunas actividades para asegurar el normal funcionamiento de los comicios. En ese sentido, varias personas se preguntan cuándo termina.

Elecciones bonaerenses 2025

Cuándo termina la veda electoral en provincia de Buenos Aires por las elecciones 2025

La veda electoral comenzó 48 horas antes del inicio de los comicios, momento en que prohibió los actos de campaña, la emisión de propaganda y la difusión de encuestas. Es así que se da por finalizada la campaña electoral en el calendario electoral. Dado que las elecciones arrancaron a las 8 de este domingo, la veda comenzó a las 8 de este viernes 5 de septiembre.

Esta se extiende hasta tres horas después del cierre de los comicios. Por lo tanto, se levanta oficialmente a partir de las 21 del domingo.

Qué actividades están prohibidas durante la veda electoral

Según la Ley Electoral bonaerense, durante la veda electoral rigen las siguientes prohibiciones:

Publicación de “boca de urna”: no se puede publicar o difundir proyecciones sobre el resultado de la elección hasta tres horas después del cierre de los comicios , es decir, hasta las 21.

no se puede publicar o difundir proyecciones sobre el resultado de la elección hasta , es decir, hasta las 21. Propaganda en inmediaciones del comicio: Está prohibida la propaganda de cualquier tipo, así como el uso de banderas, divisas u otros distintivos partidarios, en un radio de 100 metros alrededor de las mesas receptoras de votos.

Está prohibido el expendio de bebidas alcohólicas durante el día de las elecciones en la provincia de Buenos Aires Wavebreak Media LTD

Expendio de bebidas alcohólicas: no se permite la venta de bebidas alcohólicas durante el día de la elección.

no se permite la venta de bebidas alcohólicas durante el día de la elección. Portación de armas: Se prohíbe el uso de armas, a excepción de las autoridades públicas encargadas de mantener el orden.

Se prohíbe el uso de armas, a excepción de las autoridades públicas encargadas de mantener el orden. Ostentación de distintivos partidarios: los electores no pueden hacer ostentación de insignias, banderas, divisas u otros distintivos el día de la elección.

los electores no pueden hacer ostentación de insignias, banderas, divisas u otros distintivos el día de la elección. Detención de electores: ningún elector puede ser detenido por las autoridades durante las horas de la elección, salvo en caso de ser sorprendido en flagrante delito o si existe una orden de un Juez competente.

Qué pasa si no voto en las elecciones de Buenos Aires 2025

Según la Ley Electoral Provincial n° 5109, los electores mayores de 18 años y menores de 70 años que figuren en el padrón electoral tienen la obligación de emitir su voto en las elecciones legislativas provinciales. Por lo tanto, quienes no participen de los comicios de este domingo serán sancionados por la justicia electoral provincial.

El artículo 137 de la Ley Electoral Provincial N° 5109 establece una multa de $50 a $500 para los electores que no emitan su voto y no justifiquen su ausencia ante la Junta Electoral. Además de la sanción económica, el gobierno provincial advierte que el infractor puede quedar registrado en el Registro de Infractores al deber de votar. Las multas recaudadas se destinan al fomento de la educación común en los respectivos distritos.

Una vez finalizado el escrutinio definitivo, la Junta Electoral pasará a los síndicos fiscales la nómina de los electores que no cumplieron con la obligación de votar para que inicien las acciones correspondientes.

Dónde voto en las elecciones de la provincia de Buenos Aires

Para conocer el lugar exacto de votación y agilizar el proceso, los electores bonaerenses pueden consultar el padrón definitivo siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense.

Escribir el número de DNI.

Elegir el sexo tal como aparece consignado en el documento de identidad.

Rellenar el campo de verificación y clickear en el botón “Consultar”.

Inmediatamente, el sistema mostrará el nombre de la escuela designada para votar, su dirección, el distrito correspondiente, y el número de la mesa y el orden específico dentro del padrón.