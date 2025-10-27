Resultados en San Luis: quién ganó las Elecciones 2025

En la provincia de San Luis, los comicios de este 26 de octubre definieron tanto bancas de Diputados como de Senadores nacionales. A continuación, se pueden consultar la distribución de esos espacios en el Congreso y los resultados actualizados para cada una de las categorías.

Los datos difundidos por la Junta Nacional Electoral indican que, con el 98,65% de las mesas escrutadas, se registran los siguientes resultados para cada categoría:

Resultados para Diputados

Por su parte, en Diputados, Alianza LLA lidera con el 51,49% de los sufragios, seguido de Frente Justicialista, que obtiene el 33,37%.Más atrás se ubican Fte. Pueblo (17.488 votos), Provincias Unidas (9.464 votos) y FIT-U (9.008 votos).

Este domingo 26 de octubre se renovaron la mitad de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas) a nivel país. Esta jornada electoral no fue precedida por las PASO, ya que el Senado las suspendió al menos este año. Además, se implementó por primera vez la Boleta Única Papel, reglamentada por Decreto 1049/2024.

El escrutinio preliminar arroja que en la provincia de San Luis se han sufragado 262.909 votos, lo que representa el 96,05% previsto para estas Elecciones 2025. En cuanto a los votos en blanco, se han contado un total de 5.850 votos (2,13%), mientras que también se registran 57 votos impugnados y 10.620 nulos.

Lista por lista, en Diputados

Alianza LLA | 132.362 votos

Frente Justicialista | 85.806 votos

Fte. Pueblo | 17.488 votos

Provincias Unidas | 9.464 votos

FIT-U | 9.008 votos

Segunda elección del año en San Luis

La provincia de San Luis votó para renovar a tres de sus cinco diputados, donde se implementó por segunda vez el sistema de Boleta Única de Papel (BUP).

El domingo 11 de mayo, los ciudadanos de San Luis votaron para elegir senadores, diputados, intendentes y concejales en distintas localidades de la provincia. La participación alcanzó el 60% de los 421.285 electores habilitados. Con el 47% de los sufragios, el Frente Ahora San Luis, liderado por el gobernador Claudio Poggi, se impuso ante el Frente Justicialista, encabezado por el exmandatario provincial Alberto Rodríguez Saá.