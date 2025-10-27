Resultados en Santiago del Estero: quién ganó las Elecciones 2025

En la provincia de Santiago del Estero, los comicios de este 26 de octubre definieron tanto bancas de Diputados como de Senadores nacionales. A continuación, se pueden consultar la distribución de esos espacios en el Congreso y los resultados actualizados para cada una de las categorías.

Los datos difundidos por la Junta Nacional Electoral indican que, con el 80,59% de las mesas escrutadas, se registran los siguientes resultados para cada categoría:

Resultados para Senadores

Frente Cívico encabeza la votación con el 55.37% de los votos, seguido por Fuerza Patria con el 18.82%. Completan la lista Alianza LLA (69089 votos), Despierta Santiago (41171 votos) y Hacemos por Sgo. (4371 votos). Resultados para Diputados Por su parte, en Diputados, Frente Cívico lidera con el 50,36% de los sufragios, seguido de Fuerza Patria, que obtiene el 20,24%.Más atrás se ubican Alianza LLA (70.089 votos), Despierta Santiago (50.207 votos) y Hacemos por Sgo. (5.353 votos). Este domingo 26 de octubre se renovaron la mitad de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas) a nivel país. Esta jornada electoral no fue precedida por las PASO, ya que el Senado las suspendió al menos este año. Además, se implementó por primera vez la Boleta Única Papel, reglamentada por Decreto 1049/2024. El escrutinio preliminar arroja que en la provincia de Santiago del Estero se han sufragado 479.962 votos, lo que representa el 98,26% previsto para estas Elecciones 2025. En cuanto a los votos en blanco, se han contado un total de 7.802 votos (1,59%), mientras que también se registran 93 votos impugnados y 8.199 nulos. Lista por lista, en Diputados Frente Cívico | 229.358 votos

Fuerza Patria | 92.197 votos

Alianza LLA | 70.089 votos

Despierta Santiago | 50.207 votos

Hacemos por Sgo. | 5.353 votos Lista por lista, en Senadores Frente Cívico | 261.472 votos

Fuerza Patria | 88.867 votos

Alianza LLA | 69.089 votos

Despierta Santiago | 41.171 votos

Hacemos por Sgo. | 4.371 votos Un domingo de impacto nacional y provincial Santiago del Estero no solo eligió diputados (de sus sietes bancas, renovó tres) y senadores (renovó tres de tres), sino que también se votaron cargos ejecutivos y legislativos de la provincia, en coincidencia con las legislativas nacionales. Los santiagueños eligieron también nuevo gobernador y vicegobernador, se renovaron 40 escaños de la legislatura provincial y se eligieron autoridades municipales. Para gobernador se presentó el jefe de gabinete, Elías Suárez, por parte del oficialismo; Ítalo Cioccolani, titular de la ANSES, por el lado de la Libertad Avanza, y Alejandro Parnás, desde el frente Despierta Santiago. El gobernador actual Gerardo Zamora también se postuló como cabeza de lista para disputar una banca en el Senado de la Nación.