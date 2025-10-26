Resultados en vivo de las elecciones en Buenos Aires: cómo van las legislativas 2025

El dirigente social y candidato a diputado por Fuerza Patria, Juan Grabois, habló desde el búnker del frente peronista en La Plata y se mostró cauteloso a la hora de hablar de los números en la provincia.

“No puedo hablar de números. Estaría incumpliendo las reglas electorales. Tengo mucha esperanza de que vamos a recuperar la patria de un gobierno de ocupación. Los planteamos desde el primer momento. Esta elección era mucho más difícil que la del 7 de septiembre. Más que nada porque el jefe de esta campaña fue Donald Trump. Es una lucha desigual que la damos con coraje”, apuntó.