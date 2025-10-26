Resultados en vivo de las elecciones en Buenos Aires: cómo van las legislativas 2025
Fuerza Patria y La Libertad Avanza buscan un buen resultado; seguí el minuto a minuto del recuento
Juan Grabois: "Si los resultados son adversos, no hay que entrar en derrotismos y depresiones”
El dirigente social y candidato a diputado por Fuerza Patria, Juan Grabois, habló desde el búnker del frente peronista en La Plata y se mostró cauteloso a la hora de hablar de los números en la provincia.
“No puedo hablar de números. Estaría incumpliendo las reglas electorales. Tengo mucha esperanza de que vamos a recuperar la patria de un gobierno de ocupación. Los planteamos desde el primer momento. Esta elección era mucho más difícil que la del 7 de septiembre. Más que nada porque el jefe de esta campaña fue Donald Trump. Es una lucha desigual que la damos con coraje”, apuntó.
“Si los números son favorables, hay que tener mucha humildad y no hay que entrar en triunfalismos. Si los resultados son adversos, no hay que entrar en derrotismos y depresiones”, señaló luego.
Kicillof, Massa y Máximo Kirchner aparecerán juntos esta noche en el bunker de Fuerza Patria
En el búnker de Fuerza Patria nadie espera esta noche una diferencia de trece puntos sobre La Libertad Avanza, tal como fue la marca histórica de los comicios provinciales del 7 de septiembre. Pero está todo dispuesto para celebrar un triunfo sobre Javier Milei en el principal distrito electoral del país.
Los tres gestores de Fuerza Patria se mostrarán juntos por primera vez desde que se armó la alianza que estuvo al borde de la ruptura en el cierre de listas tres meses atrás. Así lo acordaron el gobernador Axel Kicillof, el titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.
Optimismo en el Gobierno por los resultados bonaerenses
A la espera de los primeros resultados electorales, previstos para después de las 21, desde el Gobierno ya se muestran optimistas en relación con las cifras obtenidas en la provincia de Buenos Aires, donde el candidato de Pro Diego Santilli encabeza la nómina de diputados bonaerenses.
Cristian Ritondo: "Creo que los argentinos reaccionaron"
Cristian Ritondo, el presidente de la Cámara de Diputados de Pro y uno de los armadores de la alianza con La Libertad Avanza, se mostró entusiasta sobre los resultados de los comicios bonaerenses. “Vivimos en un país difícil, con los kirchneristas moviendo todo lo que pueden para que nos vaya peor. Pero creo que los argentinos reaccionaron. Esperemos haber recuperado una cantidad importante de votos que haga un aporte en lo nacional", expresó.
Diego Santilli: Diego Santilli: “Estoy contento porque estamos descontando en Provincia”
El candidato a diputado por La Libertad Avanza en territorio bonaerense, Diego Santilli, arribó esta noche al búnker del Hotel Libertador, donde se mostró optimisma acerca de la votación en la provincia de Buenos Aires. Creo que vamos a hacer una muy buena elección. Estoy contento porque los datos que me llegan es que estaríamos descontando en la Provincia. Vamos a recortar que es el objetivo que me puse".
Fuerza Patria augura un "muy buen resultado" en provincia de Buenos Aires
Desde el búnker opositor en La Plata, el diputado Alexis Guerrera dijo: “Agradecer al pueblo bonaerense y anticipar que los resultados que estamos recibiendo de todos los rincones de la provincia auguran un muy buen resultado y demuestran que el apoyo del 55% que había recibido Javier Milei ha bajado notoriamente”.
A ello, Carlos Castagento sumó para completar: “Como dijo Alexis, fue una elección ejemplar. La provincia de Buenos Aires vuelve a reafirmar que tiene que haber un rechazo al Gobierno de Milei. Los resultados nos dan una expectativa muy importante. Agradecer a los presentes y al pueblo bonaerense”.
