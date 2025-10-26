Resultados en vivo de las elecciones en CABA: cómo van las legislativas 2025
Este es el escrutinio provisorio de los resultados de los comicios, comuna por comuna, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; luego de las 18, se empezará a conocer la temperatura política de la jornada electoral
Manes: "Votamos por nuestros hijos y nuestras familias"
“Votamos por nuestros hijos, nuestras familias, amigos y vecinos. Hoy votamos para adelante”, tuiteó Facundo Manes luego de votar.
Acabo de votar, convencido de que el voto siempre renueva las esperanzas. Hoy damos juntos el primer paso hacia un futuro mejor. Votamos por nuestros hijos, nuestras familias, amigos y vecinos. Hoy votamos para adelante. pic.twitter.com/qbCh8dF4wM— Facundo Manes (@ManesF) October 26, 2025
Recalde: “Lo importante es que vayas a votar”
El candidato a senador por Fuerza Patria votó en el barrio de Barracas “con mucha esperanza y amor por la Patria”. “Con ganas, con ilusión o con bronca, lo importante es que vayas a votar”, escribió Mariano Recalde en X.
Ya voté!— Mariano Recalde (@marianorecalde) October 26, 2025
En Barracas, con mucha esperanza y amor por la Patria 💙🇦🇷
Acordate: en la Ciudad de Buenos Aires votamos senadores Y diputados. Tenés que hacer una marca en cada categoría para que el voto esté completo.
Tu voto es un mensaje. Con ganas, con ilusión o con bronca, lo… pic.twitter.com/e4N5zEj9mW
Bullrich y un mensaje para los fiscales
Patricia Bullrich compartió una foto en su perfil de X en el momento de emitir su sufragio. “Y a los fiscales, ¡dale que se viene lo más importante!”, escribió la candidata a senadora.
Todavía queda un rato de esta gran jornada electoral: salí a votar, que cada voto cuenta 🇦🇷🇦🇷🇦🇷— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 26, 2025
Con la nueva boleta son 2 minutos: llegas, haces las X, doblas y a la urna.
Y a los fiscales, ¡dale que se viene lo más importante! https://t.co/pLtc69qPr4
Cuándo se van a conocer los resultados
- 18.00 | Cierre de urnas e inicio del conteo en cada escuela.
- 19.30–20.00 | Primer parte de prensa si se supera el 25 % nacional de mesas y el tope por distrito fijado por la Cámara Nacional Electoral (CNE).
- 21.00 | Ventana legal tradicional para la difusión de datos, prevista en el art. 71 del Código Electoral.
- 22.30 | Hora promedio en elecciones anteriores para tener más del 85% de las actas cargadas.
Cómo se vota con la BUP
El hito en estas elecciones legislativas nacionales es la implementación por primera vez de la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el territorio. Esta nueva modalidad, establecida por la Ley N.º 27.781, busca sumar mayor transparencia y simplicidad al proceso electoral.
Cuántos ciudadanos hay habilitados para votar
El padrón electoral nacional proyecta 36.477.204 votantes habilitados para las elecciones legislativas de este 26 de octubre. La Cámara Nacional Electoral (CNE) distribuyó los siguientes datos por jurisdicción:
- CABA: 2.520.249
- Buenos Aires: 13.353.974
- Catamarca: 347.282
- Córdoba: 3.084.000
- Corrientes: 950.576
- Chaco: 1.015.693
- Chubut: 453.021
- Entre Ríos: 1.053.652
- Formosa: 491.565
- Jujuy: 602.380
- La Pampa: 304.693
- La Rioja: 309.186
- Mendoza: 1.525.824
- Misiones: 994.317
- Neuquén: 609.951
- Río Negro: 617.054
- Salta: 1.111.029
- San Juan: 606.278
- San Luis: 399.321
- Santa Cruz: 288.732
- Santa Fe: 2.815.453
- Santiago del Estero: 813.327
- Tucumán: 1.341.563
- Tierra del Fuego: 162.527
- Exterior: 490.726
Qué se elige
Este domingo 26 de octubre se define la renovación de 127 diputados y 24 senadores en el Congreso, con la novedad de la Boleta Única de Papel (BUP) y provincias que suman cargos locales al mismo proceso electoral.
En esta ocasión, las elecciones intermedias de 2025 permitirán la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.