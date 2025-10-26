LA NACION
en vivo

Resultados en vivo de las elecciones en CABA: cómo van las legislativas 2025

Este es el escrutinio provisorio de los resultados de los comicios, comuna por comuna, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; luego de las 18, se empezará a conocer la temperatura política de la jornada electoral

Elecciones legislativas 2025
Elecciones legislativas 2025Soledad Aznarez

Manes: "Votamos por nuestros hijos y nuestras familias"

“Votamos por nuestros hijos, nuestras familias, amigos y vecinos. Hoy votamos para adelante”, tuiteó Facundo Manes luego de votar.

Recalde: “Lo importante es que vayas a votar”

El candidato a senador por Fuerza Patria votó en el barrio de Barracas “con mucha esperanza y amor por la Patria”. “Con ganas, con ilusión o con bronca, lo importante es que vayas a votar”, escribió Mariano Recalde en X.

Bullrich y un mensaje para los fiscales

Patricia Bullrich compartió una foto en su perfil de X en el momento de emitir su sufragio. “Y a los fiscales, ¡dale que se viene lo más importante!”, escribió la candidata a senadora.

Cuándo se van a conocer los resultados

  • 18.00 | Cierre de urnas e inicio del conteo en cada escuela.
  • 19.30–20.00 | Primer parte de prensa si se supera el 25 % nacional de mesas y el tope por distrito fijado por la Cámara Nacional Electoral (CNE).
  • 21.00 | Ventana legal tradicional para la difusión de datos, prevista en el art. 71 del Código Electoral.
  • 22.30 | Hora promedio en elecciones anteriores para tener más del 85% de las actas cargadas.

Cómo se vota con la BUP

El hito en estas elecciones legislativas nacionales es la implementación por primera vez de la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el territorio. Esta nueva modalidad, establecida por la Ley N.º 27.781, busca sumar mayor transparencia y simplicidad al proceso electoral.

Cómo se vota con la boleta única para las elecciones de este domingo 26 de octubre de 2025
Cómo se vota con la boleta única para las elecciones de este domingo 26 de octubre de 2025

Cuántos ciudadanos hay habilitados para votar

El padrón electoral nacional proyecta 36.477.204 votantes habilitados para las elecciones legislativas de este 26 de octubre. La Cámara Nacional Electoral (CNE) distribuyó los siguientes datos por jurisdicción:

  • CABA: 2.520.249
  • Buenos Aires: 13.353.974
  • Catamarca: 347.282
  • Córdoba: 3.084.000
  • Corrientes: 950.576
  • Chaco: 1.015.693
  • Chubut: 453.021
  • Entre Ríos: 1.053.652
  • Formosa: 491.565
  • Jujuy: 602.380
  • La Pampa: 304.693
  • La Rioja: 309.186
  • Mendoza: 1.525.824
  • Misiones: 994.317
  • Neuquén: 609.951
  • Río Negro: 617.054
  • Salta: 1.111.029
  • San Juan: 606.278
  • San Luis: 399.321
  • Santa Cruz: 288.732
  • Santa Fe: 2.815.453
  • Santiago del Estero: 813.327
  • Tucumán: 1.341.563
  • Tierra del Fuego: 162.527
  • Exterior: 490.726

Qué se elige

Este domingo 26 de octubre se define la renovación de 127 diputados y 24 senadores en el Congreso, con la novedad de la Boleta Única de Papel (BUP) y provincias que suman cargos locales al mismo proceso electoral.

En esta ocasión, las elecciones intermedias de 2025 permitirán la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

