Resultados en vivo de las elecciones en CABA: cómo van las legislativas 2025

Este domingo 26 de octubre se define la renovación de 127 diputados y 24 senadores en el Congreso, con la novedad de la Boleta Única de Papel (BUP) y provincias que suman cargos locales al mismo proceso electoral.

En esta ocasión, las elecciones intermedias de 2025 permitirán la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.