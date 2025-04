Retiran el busto de Néstor Kirchner de un hospital de El Calafate que depende de la Nación

EL CALAFATE.- El busto del expresidente Néstor Kirchner que se encontraba en el hall del ingreso principal del Hospital SAMIC de esta ciudad fue retirado ayer por personal del nosocomio. El establecimiento depende del gobierno nacional, aunque su administración es tripartita, junto con la provincia y el municipio.

“La decisión la tomó la presidencia del Samic que pertenece a nuestro espacio y en línea a la visión del gobierno nacional de despolitizar los edificios públicos”, aseguró a LA NACION, Jairo Henoch Guzmán, principal referente de La Libertad Avanza en Santa Cruz.

La estatua de homenaje había sido inaugurado el 27 de octubre de 2022, cuando se cumplieron 12 años de la muerte del expresidente y exgobernador santacruceño. El busto fue donado por Rudy Ulla, un amigo de los Kirchner.

Sacaron el busto de Nestor Kirchner del Hospital Samic

Cuando esta mañana los médicos, enfermeros y personal administrativo del hospital llegaron a trabajar se encontraron con el espacio vacío en el hall de entrada y confirmaron lo que algunos ya habían visto en el video que trascendió por redes sociales libertarias: el busto de Néstor Kirchner había sido retirado de allí. El hospital lleva el nombre de “Gobernador Jorge Cepernic-Presidente Néstor Kirchner”, pero solo tenía el busto de Kirchner.

El hospital pertenece a la Red de Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad, SAMIC, y fue inaugurado en 2015, por la entonces presidenta Cristina Kirchner, la entonces ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

El 27 de marzo pasado se designó al médico terapista Juan Varela como nuevo director ejecutivo, luego de cinco meses de vacancia en el cargo. Varela trabajaba desde 2015 como jefe de servicio de terapia intensiva del Samic.

Hospital SAMIC "Gobernador Cerpernic - Presidente Kirchner", El Calafate, Santa Cruz.

En ese momento se estableció un fideicomiso de administración por tres años y un gobierno tripartito entre la Nación, la provincia y el municipio. EN 2018 se había anunciado su traspaso a la provincia, pero no se concretó y la gestión sigue funcionando de forma tripartita, pero financiado principalmente por el presupuesto nacional y en menor medida por la provincia y el municipio.

Desde su inauguración se convirtió en el principal centro de referencia en atención de salud de la provincia. Hasta aquí llegaron pacientes derivados de varias localidades, se realizaron intervenciones de alta complejidad y cuenta con 153 camas disponibles, sin embargo la administración del mismo nunca quedó exento a los vaivenes políticos.

“Es casi lo mismo que pasó con el monumento a Bayer”

“Lo primero que se me ocurre decir es, como cuando Jesús estaba en la cruz: ‘Perdónalos, señor, no saben lo que hacen”, dijo Rudy Ulloa en declaraciones al diario La Opinión Austral, tras conocer el video que retiraban el busto del hospital SAMIC. “Voy a ser claro: no saben los que lo retiraron, pero sí saben lo que hacen los que mandaron a sacarlo, los que dieron la orden. Es casi lo mismo que pasó con el monumento de Osvaldo Bayer“, dijo Ulloa, quien fue armador político de Kirchner en sus inicios. Hace dos semanas, la Dirección Nacional de Vialidad arrasó con el monumento de metal de Osvaldo Bayer que se encontraba en el ingreso a la ciudad de Río Gallegos, sobre la ruta nacional 3. El monumento del escritor que investigó sobre las huelgas rurales y el genocidio de los huelguistas, ya fue entregado a la Secretaría de Cultura de la provincia que está restaurando y definiendo cual será su nueva ubicación.

Mariela Arias Por

Temas Santa Cruz