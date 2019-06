Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de junio de 2019 • 01:35

Hace una semana, se conoció la transcripción de una escucha en la que Lázaro Báez da a entender que fue testaferro de Néstor Kirchner y le confiesa a una mujer que todo lo que tuvo "es de una sola persona que está en el cielo". El empresario negó esto en una entrevista con C5N y dijo: "Eso no existe".

Sin embargo, anoche el periodista Jorge Lanata reveló la comunicación telefónica entre Báez y una mujer que, al parecer, mantiene una relación con él. "Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba, en el cielo. Me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizás en la forma adecuada", dice el empresario. Y agrega: "Cometí los errores que cometí y quizás por eso estoy donde estoy. Para tener un acto de reflexión, de reveer las cosas que se hicieron y repensar. Veremos si él me da una oportunidad distinta para no cometer los mismos errores".

En el fragmento que difundieron en PPT se escucha el principio de la conversación, que se produjo el 16 de enero de este año. "Hola mi amor, te amo, te extraño tanto... No te das una idea", comienza ella. Entre risas, él responde: "Que linda" y le confiesa que está enamorado de ella.

"Justo hoy lo que estábamos hablando era precisamente de terminar de resolver la situación de esa persona, la división de la sociedad, todo como corresponde, porque fue lo que no hiciste en su momento. Dejar terminado todo de una vez por todas, lo que te vengo diciendo a vos, y empezar de vuelta", cuenta el kirchnerista.

Además, durante la conversación, Báez se refiere al arrepentido Juan Manuel Campillo -quien se desempeñó como ministro de Hacienda de Santa Cruz y como titular del ONCCA- y advierte: "Hay que mirarlo mucho, ese sí que es oscuro".

Allí, el empresario le cuenta que su situación "pasa más por un hecho político que por las cuestiones jurídicas". "Todos los que han estado a cargo de toda la etapa de la instrucción han utilizado toda la excusa de la cuestión jurídica para hacer sus carreras en relación a lo que nosotros representamos dentro del esquema de la necesidad política".

"Mi amor, la vida y Dios te va a devolver todo, el doble...", le dice ella. Y, en ese momento, Báez dice la polémica frase: "Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba, en el cielo".