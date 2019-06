Crédito: Captura de pantalla

Una conversación privada entre los kirchneristas Eduardo Valdés, exembajador K en el Vaticano, y el exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi , preso en Ezeiza, revela el rol que deseaban asignarle al Papa Francisco en la campaña presidencial K. El diálogo tuvo lugar el primero de enero de este año, ante un llamado que Valdés le hace a Schiavi al penal de Ezeiza y que fue revelado hoy en el programa PPT, que se transmite por El trece. Además, se refieren a Sergio Massa como "el único hijo de puta ( sic) que tenemos que tener adentro" de las listas.

Schiavi es quien propone hacerle llegar un mensaje al Papa con el objetivo de "ordenar" a la oposición. "Un mensaje para nuestro amigo de Roma, reflexión mía, por ahí es una pelotudes ( sic) lo que te digo, yo creo que es el único que puede decir algunas cosas que ordenen el gran frente opositor que necesitamos, es el único con poder", dice. Valdés, lejos de sorprenderse, le responde: "De hecho lo está haciendo".

El exembajador ante el Vaticano le comenta que, con la persona con la que el Papa podría llegar a tener influencia, es con Roberto Lavagna , a lo que Schiavi le contesta: "Yo creo que él tiene que perforar uno a uno a esos tipos, los otros dejalos que jueguen, Eduardo". Es ahí cuando Massa entra en la conversación. "Dejalo que Massa sea candidato; nos conviene", agrega Schiavi.

Para Valdés, Massa "es el único hijo de puta" que tienen que "tener adentro" ya que, dice, mide 10 o 12 puntos a diferencia de los otros candidatos.

El audio completo:

Juan Pablo Schiavi: "¿Hola?"

Eduardo Valdés: "¡Juampi!"

S: "Querido, ¡feliz año, pibe!"

V: "¡Qué lindo escucharte Juan!"

S: "Un mensaje para nuestro amigo de Roma, reflexión mía por ahí es una pelotudés lo que te digo, yo creo que es el único que puede decir algunas cosas que ordenen el gran frente opositor que necesitamos, es el único con poder"

V: "Y de hecho lo está haciendo"

S: "Si, ya sé, ya sé. Pero digo, es el único con poder, todo lo demás es."

V: "Lo que pasa es que los tipos que están enfrente del poder opositor de él, estoy hablando de Pichetto y de Massa, lo odian a él".

S: "Ya sé"

V: "Sobre ellos él no tiene influencia"

S: "Bueno, pero por ahí hasta nos conviene"

V: "Con el que puede tener influencia, si le hacemos mandar un mensaje, es con Lavagna".

S: "Yo creo que él tiene que perforar uno a uno a esos tipos, los otros, dejalos que jueguen Eduardo. Dejalo que Massa sea candidato; nos conviene"

V: "No sé, no, ¿Tercera lista decís vos que nos conviene?"

S: "Y si le va a robar votos al otro"

V: "No. nos caga a nosotros, nosotros tenemos que tenerlo adentro. A ese es el único hijo de puta que tenemos que tenerlo adentro, porque mide 10, 12 puntos, es el único que tiene votos, los otros no tienen votos"

S: "No, lo otro es todo cartón pintado"

V: "Fabián [De Sousa] dice que lo va a poner a Grabois" (ríe)

S: "No, ni en pedo ( sic), Grabois no quiere ser nada, no quiere ser candidato. Él quiere que le pongan a Itai, que le pongan un pobre, una persona que sea pobre porque dice que en el Congreso no hay pobres y me dijo de una minita, Ofelia [Fernández], que es una pañuelo verde. Él, si gana Cristina, sí quiere el ministerio de la Economía popular, él quiere profundizar eso, es su tema".