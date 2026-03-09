Revés judicial para Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino: rechazaron sus pedidos de nulidad de la causa por evasión

El juez federal Diego Amarante rechazó el pedido del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero, Pablo Toviggino, para anular el expediente en el que son investigados por la presunta apropiación de aportes de los trabajadores de la asociación y evasión de impuestos.

Tapia y Toviggino habían dicho que no existió un delito y, con ese argumento, habían pedido anular las indagatorias (deben presentarse a declarar esta semana). El juez rechazó sus planteos y los acusados apelaron ante la Cámara en lo Penal Económico.

Amarante dijo que, aun cuando la Cámara de Apelaciones debe resolver si corresponden o no las citaciones a indagatoria, ello no obliga al juez a suspender esos trámites, como pidieron Tapia y Toviggino.

“La circunstancia de encontrarse pendiente de decisión ante la Alzada el recurso interpuesto contra el rechazo de la excepción de falta de acción no configura, por sí sola, un obstáculo jurídico para la continuación del trámite instructorio”, dijo el juez.

Diego Amarante Fabián Malavolta

Y advirtió: “No se advierte en el caso la configuración de un vicio procesal que irrogue un perjuicio real, actual y concreto a los imputados”.

“Los cuestionamientos formulados por las defensas se sustentan en discrepancias respecto de la oportunidad y procedencia de la convocatoria a prestar declaración indagatoria, mas no evidencian una restricción efectiva del derecho de defensa ni la inobservancia de una garantía constitucional que justifique la invalidez del acto”, afirmó el juez.

Así las cosas, están firmes las indagatorias de Tapia y Toviggino, previstas para el miércoles (Toviggino) y el viernes (Tapia), en esta causa, donde ARCA los acusa de haber retenido aportes y evadido impuestos por unos 19.000 millones de pesos.

Declararon dos dirigentes

En tanto, dos directivos de la AFA fueron indagados por el juez Amarante, acusados de haberse apropiado de esos aportes de los trabajadores de la entidad, pero ambos dijeron que eran ajenos a las cuestiones fiscales y se negaron a contestar preguntas.

Los indagados fueron el secretario general de la AFA, Cristian Malaspina, y quien ocupaba antes ese cargo, el expresidente de Racing Víctor Blanco.

Claudio "Chiqui" Tapia

Ambos se negaron a contestar preguntas del magistrado y, por escrito, los dos pidieron ser sobreseídos.