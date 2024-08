Revés para Insaurralde: la causa por el viaje con Clerici en El Bandido se queda en la justicia federal

Escuchar

El exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde recibió un nuevo revés judicial: la Cámara Federal de La Plata resolvió que la causa en su contra por el viaje por Marbella con la modelo Sofía Clerici se siga investigando en la justicia federal y no en la justicia provincial de Lomas de Zamora , donde el exjefe comunal de ese distrito tiene ascendencia sobre los magistrados locales.

Insaurralde está siendo investigado por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito luego del viaje que realizó a Marbella el año pasado con Clerici, donde se alojaron en una villa de lujo y abordaron el yate El Bandido para una recorrida por el Mediterráneo mientras tomaban champagne francés. Las fotos de ese viaje compartidas en Instagram por Clerici, junto con otras imágenes de joyas y relojes de alta gama, dispararon la investigación judicial.

El caso está en manos del juez federal Ernesto Kreplak, subrogante en Lomas de Zamora, y del fiscal Sergio Mola. Insaurralde pidió que la causa quede en la justicia provincial, pero rechazaron su pretensión. Apeló a la Cámara Federal de La Plata, que ahora le volvió a decir que no.

Así se ve el Bandido 90, el yate que alquiló Martín Insaurralde. (Foto:https://marbellaboatcharter.com)

El camarista Carlos Alberto Vallefín decidió que la dirección del caso, la complejidad, la hipótesis de lavado de dinero, que es materia federal, el estado inicial del proceso y “razones de mejor administración de justicia, determinan” que la causa se quede en la justicia federal, sin perjuicio de lo que surja en el futuro.

El juez dijo que no corresponde declinar la competencia federal “en ninguna de las hipótesis delictivas que se investigan” ya sean operaciones de lavado que suponen “poner en circulación en el mercado activos provenientes de supuestos actos de corrupción ” o que “el patrimonio denunciado no se condice con los ingresos propios de las actividades declaradas por los imputados” .

El juez dijo que la jurisprudencia avala la competencia federal en los casos de lavado y argumentó que “en la causa, las medidas probatorias” están en plena producción, por lo que sacar el caso de la justicia federal es “a todas luces prematuro”. Máxime considerando “las maniobras intrincadas, con cierto grado de complejidad” y las “razones de economía procesal y mejor administración de justicia”, que avalan que el expediente quede en el juzgado de Kreplak.

Martín Insaurralde y Sofía Clerici

En esta causa se va reuniendo información sobre el patrimonio de Insaurralde, se analizan sus propiedades, quién es el dueño de la casa de un barrio cerrado donde vive, los bienes de Jesica Cirio, su exmujer y los de Clerici.

La modelo y “acompañante de viajes” rompió el silencio que se impuso desde que estalló el escándalo en 2023. Empezó a contar la historia con recortes en su cuenta de Instagram respondiendo preguntas de sus seguidores.

“Sabemos una parte de la historia que M… te fue a buscar a Marbella antes del lío sin tu ok”, escribió un seguidor y ella respondió: “Sí, es verdad, estábamos no tan bien en ese momento”, confirmó. Y detalló cómo fue que se encontraron: “Yo decidí irme por mi cumple a Marbella a ver a mi hermana y él me mandaba bastantes mensajes que yo ignoraba”. “ Un día se apareció de la nada sin mi consentimiento y lo tuve que ver. Yo le había dicho que no viaje ”, aseveró Clerici.

Adelantó que podría ventilar todo, pero que por ahora se reserva. “Sí, seguro algún día”, afirmó. Clerici se presentó con un escrito en el expediente y dijo que se gana la vida como “acompañante de viajes” y que su fortuna se explica en los altos honorarios que cobra por esa tarea.

La mujer, a la que se le secuestraron 600.000 dólares, carteras y relojes de marca valuados en decenas de miles de dólares en su casa, recordó que la Organización Internacional del Trabajo recomienda a los gobiernos “con relación a las trabajadoras del sexo y actividades relacionadas (aunque las mías no guarden correspondencia con la prostitución)”, que reconozcan “oficialmente la industria de la prostitución”, así puede pagar impuestos y preservar los derechos de esas trabajadoras. Justamente dijo que esta falta de reconocimiento es la que le impide registrar sus ingresos.

Clerici, que apareció posando en Instagram con Insaurralde en la cubierta del yate, tomando champagne Veuve Clicquot y comiendo langosta, señaló: “Por mi exposición y reconocimiento público de, al menos, los últimos 15 años, es altamente requerida mi compañía y acompañamiento profesional para diversos acontecimientos, entre ellos para realizar viajes al exterior por períodos prolongados, por lo cual percibo honorarios que en la mayoría de las veces se trata de importantes sumas de dinero, y en otras de regalos costosos, ya sean joyas, ropa o accesorios”.

Las imágenes que compartió Clerici junto a Insaurralde Archivo

La modelo señaló que sus redes sociales, donde publicó la foto con Insaurralde difundidas antes de las elecciones de octubre del año pasado, son la forma en la que habitualmente publicita y da a conocer sus “actividades y los servicios” que ofrece como “acompañante de viajes”.

Pero dijo que a partir de ese momento fue expuesta a “todo tipo de destrato, prejuicio y vejamen”. En particular se quejó como al allanar su casa se vieron fotos de su baños, sus perfumes, sus cosméticos y su ropa interior. “La finalidad era demonizar y cosificar mi figura de MUJER” , escribió, en letras mayúsculas. Dijo que si un hombre hubiera publicado la foto inicial en redes, no hubieran salido a la luz esas fotografías. Y pidió ser investigada con “perspectiva de género”.

Clerici aclaró que los objetos de lujo hallados en su casa no se vinculan con ninguna actividad ilícita y son suyos. Además, afirmó que el dinero encontrado, 600.000 dólares, es “el producto de ahorros y ganancias obtenidas a través de emprendimientos comerciales y de la explotación que realizo de su propia imagen como modelo y acompañante”.