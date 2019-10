Alfonsín: "Alberto Fernández es un buen tipo" 06:53

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de octubre de 2019 • 00:19

Ricardo Alfonsín fue contundente: "No puedo creer la barbaridad que dijo Miguel [Pichetto] de las villas". El dirigente radical conversó con Terapia de noticias, el programa de LN+, y allí se refirió a los dichos del compañero de fórmula de Mauricio Macri quien, en diálogo con la escuela de periodismo de Perfil, habló del narcotráfico en las villas y dijo: "Habría que dinamitar todo, que todo vuele por el aire".

Al referirse a este audio, Alfonsín aclaró que lo quiere y que es amigo del candidato a vicepresidente, pero consternado repitió: "No lo puedo creer. No puedo creer que Miguel diga esas cosas, no se las había oído nunca. No sé qué le está pasando, por qué dice esas cosas. No todo vale en política", cuestionó.

Alfonsín: "No puedo creer la barbaridad que dijo Pichetto de las villas" 01:46

Video

Para él, hay que ser cuidadosos porque esta clase de discursos "hacen parecer a todos los que reciben ayuda o algún plan como unos vagos, unos avivados, que podrían trabajar y no lo hacen". Y agregó: "Van a la televisión y dicen cualquier cosa, y la gente cree que, si está en la televisión, es un político importante y dice esas cosas. Debe saber lo que está diciendo. Que traigan una sola prueba, es una barbaridad eso".

Alfonsín: "Yo dije que Lousteau hubiera ganado la interna y las elecciones" 01:34

Video

Más adelante, el radical se refirió al contexto electoral y sostuvo que, si Martín Lousteau hubiera sido candidato presidencial, hubiera ganado las elecciones. Además, dijo que tanto Alberto como Macri le parecen "buenos tipos". "Me parezco mucho a Macri en que es un hombre de convicciones aunque diferentes a las mías", aclaró.

El abogado también contó que habló "varias veces" con Alberto Fernández. Tal como dijo, estaría dispuesto a conversar con cualquiera que pueda contribuir a resolver la grieta, a la que definió como "la patología de la política argentina".

Qué dijo Ricardo Alfonsín sobre la corrupción K 03:34

Video

El político recordó lo que dijo Alberto sobre su padre en la reunión que mantuvo con dirigentes radicales. "¿Enojarse porque una persona elogia a Alfonsín? Yo entiendo: trata de quedarse con algún voto que pueda estar asociado o que puede ser filoradical. Nosotros hemos hecho lo mismo con los peronistas en la década del '80. ¿Por qué no se enojan cuando algunos dentro de Cambiemos dicen barbaridades de Alfonsín? Yo no entiendo, realmente".

Alfonsín también habló sobre la corrupción de la época del kirchnerismo y sostuvo: "Yo no me adelanto a la Justicia". Además, en esta línea, cuestionó el rol de los medios. "Háganse cargo porque no hay que tener doble vara", resaltó.

LN+, ahora también en Cablevisión (19 analógico y digital, 618 HD y Flow), Telered, DirecTV, TDA, Telecentro Digital, Antina y Supercanal