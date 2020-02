Jubilaciones de privilegio: qué le gritó Ricardo Buryaile a Daniel Scioli

El momento en que se generó la polémica por Scioli 04:48

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de febrero de 2020 • 16:26

De manera polémica, Daniel Scioli facilitó hoy al oficialismo el quórum necesario para celebrar la sesión en la cual buscará, en un trámite exprés, eliminar las jubilaciones de privilegio. Scioli fue nombrado embajador en Brasil, pero de todas formas se presentó en el Congreso, ya que todavía no fue tramitada su renuncia como legislador.

En este contexto, Juntos por el Cambio denunció anomalías en la conformación del quórum y se retiró de la sesión. El jefe del interbloque, Mario Negri, denunció que el quórum fue "inválido". Y Ricardo Buryaile, diputado nacional por Formosa, le manifestó su disconformidad directamente a Scioli.

"Me parecía que Daniel Scioli no tenía que estar sentado porque es hoy el embajador ante Brasil y no se puede tener una doble investidura de diputado y embajador", explicó Buryaile en diálogo con Radio Con Vos. "Scioli tiene aprobado el pliego por parte del Senado, viajó, estuvo con Bolsonaro y con el canciller Felipe Solá", dijo.

"No corresponde que porque necesitaban uno para el quórum, sentaran a Scioli", agregó.

Consultado sobre qué le gritó a Scioli, Bruyaile respondió: "Le dije 'Daniel, levantate, vos no podés estar ahí'".

En la transmisión de la votación en Diputados, luego de los gritos de Bruyaile, se escucha a Sergio Massa decir: "No falte el respecto, Bruyaile, por favor".