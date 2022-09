Ricardo López Murphy criticó los controles al dólar: “¿Por qué no hacemos cosas normales?”

El diputado opositor Ricardo López Murphy cuestionó este martes las restricciones cambiarias aplicadas por el país en medio de la escasez de divisas, habló de la suba del valor “blue” y consideró que el denominado “dólar soja” es “absurdo”. “Naturalizamos hasta que haya figuritas blue; nos hemos acostumbrado a un sistema caótico”, afirmó en declaraciones a LN+.

Invitado al programa Mesa Chica, conducido por José Del Rio, el economista criticó las nuevas restricciones anunciadas para empresas exportadoras de soja en medio de los controles aplicados al tipo de cambio. El legislador hizo hincapié en que la mayoría de los países de la región tienen un mercado único de cambios y una sola paridad respecto al dólar y cuestionó que, en cambio, la Argentina avance en un sentido contrario.

El diputado de Juntos por el Cambio cuestionó las restricciones cambiarias. Pixabay

“ ¿Por qué no hacemos cosas normales? ”, se preguntó López Murphy. Y agregó: “En Paraguay hay un dólar único, en Uruguay hay un dólar único. También lo hay en Brasil, Perú, Chile, Colombia, y México”. El diputado de Juntos por el Cambio fue taxativo y aseguró que la prohibición y las restricciones “no funcionan”.

Así, se explayó sobre el camino del país. “Cuando hacemos cosas que no hace nadie, hay dos hipótesis. Una es que tenemos gente genial, y la otra es que estamos haciendo un disparate. Yo siempre me inclino por la segunda hipótesis”, afirmó.

En esa línea, citó la experiencia cubana para dar cuenta de los problemas que se desprenden del tipo de cambio. “Tenía un régimen raro, con un tipo de cambio por las nubes, y otro al que devaluó. Cuando lo intentó unificar, se le fue: 2000% la primera vez, y ahora se le va por 600% más”, consignó.

“Este irresponsable”

El dirigente de Republicanos Unidos cuestionó, por otro lado, el discurso de Alberto Fernández en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, a quien trató de “este irresponsable ”. El dirigente opositor cuestionó que el mandatario haya evitado hablar de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua, y que sí en cambio pidiera solo el levantamiento de los bloqueos económicos.

López Murphy precisó que este martes se presentó en Naciones Unidades el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, elaborado por la exAlta Comisionada del organismo Michelle Bachelet. “[Nicolás] Maduro es el principal responsable, la cadena de mando comienza en él”, afirmó el diputado y agregó ofuscado: “Y este irresponsable ir a decir que era (...)”. “Falto que dijera que era un faro luminoso”, ironizó.

Por otro lado, el dirigente se refirió a las derivaciones de la causa Vialidad, en la que es juzgada Cristina Kirchner, y sostuvo que la sociedad debe exigir “integridad y probidad” a los funcionarios públicos. Recalcó que debe ser “indispensable” que cualquier candidato cumpla con esos “requerimientos”.

López Murphy cuestionó el discurso de Alberto Fernández ante la ONU. (AP Photo/Jason DeCrow)

“Esta cuestión ha pasado a ser central en la República Argentina. No solo es un programa y reglas de juego, [lo que se necesita, sino también] es integridad y probidad. Sin eso no hay candidato posible”, esgrimió.

Frente a los planteos presentados por Cristina Kirchner, López Murphy aseveró que se trata de episodios que “condicionan el futuro, no solo del juicio” contra la vicepresidenta, sino también del régimen electoral. “La demanda de la sociedad va a ser de una gran limpieza”, indicó.

En esa línea, el diputado consideró que en la Argentina existe “un problema gravísimo” respecto del trámite de las causas de corrupción. Puso como ejemplo el impacto que ha tenido las denuncias de sobornos de la constructora brasileña Odebrechet en países de la región. “Estos temas han llevado hasta el suicidio de presidentes, pero acá no avanzan”, recordó. En Colombia, se suicidó el expresidente Alan García en 2019 cuando estaba apunto de ser detenido.

Los jóvenes y Sarmiento

López Murphy sostuvo que la crisis económica y el contexto político, alterado por el ataque a Cristina Kirchner, está llevando al Gobierno a “un descalabro”. “Esto de que la bala la paró Néstor [Kirchner], la paró la virgen [María], habla de que hemos llegado a un grado ridículo extraordinario”, lanzó.

En ese contexto, centró su análisis en los jóvenes que decidan emigrar del país a partir de lo que definió como “una crisis de confianza” muy severa. “Los jóvenes han llegado a una conclusión muy dura que implica que no la vamos a poder dar vuelta a esta situación”, argumentó.

Aunque reconoció que hay un “gran descreimiento” en el país, consideró equivocado ese análisis. “Creo que lo vamos a poder lograr, que va a haber una gran oportunidad para la Argentina”.

Representantes de los kiosqueros junto a los dueños de Panini e integrantes de la Secretaría de Comercio

Por otro lado, se refirió a la controvertida intervención del Gobierno ante el faltante de figuritas del Mundial de Fútbol de Qatar 2022 y la demanda de los kiosqueros respecto de su abastecimiento.