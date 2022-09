Dólar blue, dólar hoy: el minuto a minuto de la cotización este martes 20 de septiembre

9.09 | Nuevo acuerdo técnico entre el Gobierno y el FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció ayer la finalización de la segunda revisión del programa vigente. Este es un paso importante para liberar el giro de US$3900 millones, que se usarán para fortalecer las reservas y afrontar el próximo pago de deuda.

8.55 | El Gobierno renovó el mandato de Miguel Pesce en el Banco Central

A través del decreto 650/2022, que lleva las firmas de Alberto Fernández y Sergio Massa, Pesce y otros cuatro directores fueron confirmados por cinco años más en el Banco Central (BCRA). Esta renovación llegó a pocos días de que expiraran los nombramientos, algo que iba a ocurrir el 23 de septiembre.

8.42 | ¿De cuánto es la brecha entre el blue y el oficial?

La brecha cambiaria entre el dólar oficial ($150) y el paralelo ($277) es del 84 por ciento.

8.29 | El Banco Central compró US$211 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró la ronda de ayer con compras por US$211 millones. Con esto suma el décimo día consecutivo de engrosamiento de las reservas tras la implementación de la implementación del llamado “dólar soja”. De acuerdo con la agencia Telam, la entidad prosiguió este lunes la senda iniciada el pasado 6 de septiembre, cuando la autoridad monetaria acaparó US$300 millones, luego de que el Ministerio de Economía oficializara la aplicación de un tipo de cambio de 200 pesos por dólar para las exportaciones de soja hasta el 30 de septiembre próximo. Con la compra de hoy, en lo que va de septiembre, el Central acumuló US$2350 millones de reserva.

8.18 | Confirman una inversión de US$700 millones para producir gas en Argentina

El Proyecto Fénix es una iniciativa de producción de gas offshore que llegará con una inversión de US$700 millones a las costas de Tierra del Fuego, e involucrará a Total, Wintershall y PAE. El proyecto prevé en su primera etapa, estimada para principios de 2025, que la producción máxima alcance unos 10 millones de metros cúbicos de gas por día (m3/d), lo cual busca contribuir al abastecimiento del mercado interno.

8.04 | ¿Qué es el dólar Netflix?

Se denomina dólar Netflix a la cotización que se realiza para pagar los servicios de streaming de videos y música de proveedores del exterior como, por ejemplo, HBO, Diney Plus, Spotify y Amazon Prime. Para calcularlo, se le aplica un 8% de impuesto PAIS, pero se debe tributar un 21% de IVA y el 45% a cuenta de Ganancias. Es decir, cuando un argentino contrata este tipo de servicios, tiene que tener en cuenta que obtendrá un 74% de recargo.

7.55 | Paso a paso: cómo comprar dólar MEP o bolsa

Abrir una cuenta de inversiones en una sociedad de bolsa o bróker local.

o bróker local. Depositar el dinero que se quiera cambiar desde una cuenta bancaria del mismo titular.

que se quiera cambiar desde una cuenta bancaria del mismo titular. Comprar el bono GD30 en contado inmediato (CI) .

. Hacer un día hábil de “parking”.

Vender los bonos en dólares: Seleccionar la opción “Contado Inmediato” con la etiqueta AL30D/GD30D, donde se determina el número de bonos que se quieran vender y elegir el precio de mercado. Cuando se haya realizado la operación, los dólares líquidos estarán disponibles en la plataforma del bróker listos para ser transferidos a la cuenta bancaria.

7.44 | La AFIP intimó a 2500 argentinos por no declarar sus cuentas bancarias

El ente recaudador notificó a aquellos contribuyentes que tienen activos fuera de la Argentina y no informaron sus tenencias en las declaraciones del impuesto a los Bienes Personales o Ganancias, correspondiente al ejercicio 2018.

Según cálculos de la AFIP, el Estado perdió $2.905.297.644,37 de recaudación por la no declaración de estas cuentas.

7.31 | Cómo cerró la moneda extranjera el lunes 19 de septiembre

Las operatorias terminaron sin grandes modificaciones para el valor de la principal divisa norteamericana. El listado de los siguientes tipos de dólar terminó así:

Dólar blue: compra $273,00 y venta $278,00

blue: compra $273,00 y venta $278,00 Dólar oficial: compra $142,00 y venta $150,00

oficial: compra $142,00 y venta $150,00 Dólar MEP: $295,64

MEP: $295,64 Dólar turista: $264,13

turista: $264,13 Dólar CCL: compra $300,00 y venta 302,92

7.18 | ¿Quiénes no podrán comprar dólares por recibir subsidios?

El Banco Central (BCRA) prohibió que quienes estén registrados en subsidios de luz y gas, y ahora también al agua, no tengan acceso a la compra de “dólar ahorro”, pero tampoco a la posibilidad de operar dólar MEP, contado con liquidación ni cedears.

Esto implica que, desde el jueves pasado, los 3,5 millones de usuarios de AySA que tienen subsidios por los servicios de aguas y cloacas estarían legalmente impedidos de acceder a la divisa extranjera.

6.59 | Cómo planea el Gobierno llegar a la meta de déficit fiscal en 2023

En el presupuesto del año próximo, el rojo fiscal deberá disminuir de 2,5 por ciento del PIB (la meta para este año) a 1,9%, una diferencia de 0,6 puntos que el Ejecutivo buscará alcanzar mediante el recorte de subsidios y el fin de algunos gastos “extraordinarios”, según explica Melisa Reinhold para LA NACION.

6.42 | ¿Qué es el dólar soja?

Es una herramienta para incentivar la liquidación de granos por parte de los productores agropecuarios. Aparece como una nueva opción vigente únicamente durante este mes y cotizará a $200.

6.35 | Mauricio Macri cuestionó a Sergio Massa

El expresidente estuvo en La Cornisa (LN+) y cuestionó al ministro de Economía por su estrategia. “Lo único que está haciendo es ganar tiempo. Busca dólares, pero no resuelve los temas de fondo. Así no se solucionan los problemas”, sentenció. A su vez, arremetió contra los sindicatos y los bloqueos: “Es un país de mafiosos. Nadie invierte. Nadie quiere invertir si somos irresponsables. Y si nadie invierte, no hay empleos. Si no hay moneda, no hay futuro. Hay que parar esto. Es una locura”.

6.29 | ¿A cuánto cerró el dólar oficial el lunes 19 de septiembre?

El dólar oficial cerró la ronda con una cotización, según el promedio del Banco Central, de $142,42 para la compra y $150,93 para la venta.

6.15 | ¿Cuáles son los requisitos para comprar dólar ahorro?

Existe una lista de 11 condiciones que hacen imposible obtener la divisa estadounidense en el Mercado Único y Libre de Cambios. Dentro de los impedimentos, se encuentran: cobrar un plan o programa social, haber adquirido dólares financieros, cedears o criptomonedas en los 90 días anteriores y haber refinanciado algún saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses, entre varios otros.

6.10 | ¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir monedas estables, llamadas stablecoins, que tienen paridad con el dólar.