Ricardo López Murphy lloró al hablar por primera vez sobre la muerte de su hija

El diputado nacional Ricardo López Murphy se quebró en llanto al aire del programa de streaming Ey! al hablar por primera vez sobre la muerte de su hija Analía Elena, quien luchó contra un cáncer terminal. “Para mí fue terriblemente traumático”, afirmó. Asimismo, reveló que él también sufrió la misma enfermedad: “Nos enfermamos los dos y, desgraciadamente, el que sobrevivió fui yo”, dijo, visiblemente afectado.

“Era extraordinariamente brillante, era ejecutiva de un gran banco internacional. Una mujer extraordinariamente destacada, fue muy brillante académicamente, muy brillante en los negocios y además era la preferida del padre, era la divina del padre”, expresó, sobre su hija, quien murió en julio del año pasado.

Consultado acerca de cómo hace para seguir en la escena política después de lo que le ocurrió a su familia, indicó: “En la vida, uno tiene que superar la adversidad y tiene que salir adelante. Y yo tengo un compromiso con mi patria, que estoy seguro a ella la hubiera honrado. Ella creía que debía cumplir con mi deber”.

La noticia del fallecimiento de Analía Elena López Murphy fue confirmada por el legislador el 25 de julio de 2024 a través de su cuenta de X.

Con gran dolor comunico el fallecimiento de mi querida hija Analia Elena López Murphy. — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) July 25, 2024

“Sería más agradable estar con mis nietos”

En línea con la muerte de su hija y las exigencias que demanda la política, López Murphy afirmó: “Sería más agradable poder estar con mis nietos, con los hijos de mi hija y acompañarlos y no estar sometido a todas estas terribles presiones. Pero tengo un compromiso tremendamente genuino con mi patria y creo que estamos muy mal y que yo no puedo borrarme de este esfuerzo, no lo puedo hacer".

“Nada me gustaría más que no tener que hacerme cargo de esto, pero lo hice en los momentos más dolorosos de mi vida y creo que tengo esa obligación. O sea, creo que tengo que tratar de lograr cuestionar a todas las personas, toda la gente que cree en las instituciones, en la integridad, en un país organizado en libertad, que respete el mérito, que respete esos valores”, añadió.

Analía López Murphy era Managing Director de la oficina neoyorquina de JP Morgan

Respecto a la admiración que tenía por su hija, consideró que tal vez está mal que lo dijera, pero era su preferida: “Siempre fue abanderada, era una chica extraordinaria, entonces me llenaba de orgullo, me llenaba de... pasó una catástrofe”.

Sobre el final de la entrevista, López Murphy contó que, cuando ella se enfermó de cáncer, él también se enfermó de lo mismo. “Sí, nos enfermamos los dos. Desgraciadamente, el que sobrevivió fui yo. Pero bueno, la vida es... discúlpenme, pero es una cosa que a mí me afecta mucho -dijo, con la voz quebrada-”. E insistió: “Perdón, me afecta mucho, pero yo creo que ella también pensaría que estoy haciendo lo que corresponde”, cerró.