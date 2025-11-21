Ricardo Lorenzetti acusó persecución durante el macrismo y dijo que recibió un “ataque terrible” de parte de Elisa Carrió

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti habló sobre el rol del Poder Judicial frente al Ejecutivo y aseguró que su relación con Mauricio Macri fue mala porque hubo “persecución”. Asimismo apuntó contra Elisa Carrió, a quien acusó de atacarlo hasta “voltear” la presidencia del máximo tribunal.

“Existe la idea de algunos gobiernos de manejar el Poder Judicial, en todos los países del mundo. En mi caso, yo no acepté presiones de ningún tipo”, expresó Lorenzetti en el canal de streaming Blender y explicó que su relación con Macri fue mala porque fue perseguido: “Carrió me atacó todas las semanas durante dos años seguidos hasta que logró voltear la presidencia de la Corte. Ese fue un ataque terrible. Yo he sido independiente toda mi vida y no acepto nada que no sea fallado a mi criterio”.

Además, continuó: “Cuando asumió Macri nosotros sacamos los primeros fallos de coparticipación de la Corte, los cuales fueron muy importantes porque lograron sostener a las provincias durante casi todo ese gobierno. Hasta él lo escribió. La idea no fue condicionar a Macri, sino señalar que la Constitución establece un país federal y, por eso, requiere que esos recursos sean repartidos con equilibrio. Esos fueron los tres fallos y los firmamos con mucha convicción. De hecho los volvería a firmar”.

¿Existe el Lawfare judicial? ¿Cómo fue la relación entre Ricardo Lorenzetti con Macri? pic.twitter.com/BCY8gvi5Lt — BLENDER (@estoesblender) November 21, 2025

Acto seguido, Lorenzetti planteó que es necesario “revitalizar y actualizar” la democracia y sostuvo que hay discusiones que mutaron. “Cambió la base tecnológica, ambiental y social. Estamos viviendo una situación de casi colapso. Está cambiando la economía. En el siglo XX se hablaba de globalización y ahora de nacionalismos. Si vos tenés un cambio en los 5 grandes sistemas y seguís diciendo lo mismo que antes, evidentemente no te escucha nadie. Hay que repensar la democracia para fortalecerla”, advirtió.

“Una cosa son las decisiones de la Corte y otra el funcionamiento del Poder Judicial. Las grandes reformas que hay que hacer son institucionales para ajustar la democracia porque no está funcionando bien. Por un lado, en el siglo XX tuvimos el estado de bienestar, con la idea de proteger la igualdad básica y dar prestaciones sociales. Es el padre protector, en casi todo Occidente. Después hubo muchos cambios y la idea del padre protector se convirtió en un padre fracasado”, remarcó.

"La discusión del 2x1 fue la peor crisis en la historia de la corte" Cuenta el Juez Lorenzetti pic.twitter.com/bnxRYX2CJY — BLENDER (@estoesblender) November 21, 2025

El expresidente del máximo tribunal llamó a darle a la sociedad una “narrativa creíble” que sea constitucional y reconozca todos los derechos humanos. Así aseguró que el fallo del “2x1″ fue una “tragedia” para la Argentina: “Yo voté en disidencia. Fue la peor crisis de la Corte en su historia porque fue una manifestación. Yo dije que no había que sacar esa decisión, pero ahí hay opiniones. Ese fallo tenía 3 votos y dos disidencias”.

A modo de cierre, Lorenzetti afirmó como una alternativa de la Corte: “Lo que hay que hacer es el consenso entrecruzado. La polarización se soluciona cuando lográs entrecruzamiento entre posiciones. Logramos eso con la Ley de Medios. Porque había dos posiciones muy diferentes y muchos amigos del tribunal. Hablaron uno y otro entre medio y terminamos alcanzando el equilibrio”.