Solo en Off | Luis Petri y Manuel Adorni, los dos “no” del mendocino Cornejo a Karina Milei

Todas, o casi todas, fueron sonrisas y amabilidad el jueves pasado en tierras mendocinas, a las que llegó el jefe de gabinete Manuel Adorni, en su búsqueda por concentrarse en la gestión y dejar atrás los sucesivos escándalos en torno a su crecimiento patrimonial. Durante la inauguración del imponente parque solar El Quemado, el ministro coordinador se mostró junto al gobernador radical Alfredo Cornejo, uno de los aliados más firmes del Gobierno, dentro y fuera del Congreso. Pero los lectores finos de la política local creyeron ver la mano del dos veces gobernador de Mendoza en las palabras del intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, quien antes de la llegada de Adorni le pidió, sin metáforas de por medio, un paso al costado.

“Me parece que Adorni debería evitar estos actos públicos, pero son decisiones del Gobierno nacional”, dijo Lo Presti a radio Aconcagua, y luego de lamentar la ausencia del Presidente “porque esto es un hito a nivel nacional”, afirmó que Adorni “debería presentar una renuncia indeclinable antes de esperar que el Presidente se la pida”. Sin intenciones de esconder los hilos, cerca del mandatario provincial reconocieron que Lo Presti, que estuvo lejos del escenario, “es nuestro” en términos políticos, aunque no avalaron públicamente el vehemente pedido.

Adorni y Cornejo, el jueves pasado en el parque solar El Quemado, en Mendoza Marcelo Aguilar - La Nación

Representante de los gobernadores en el Consejo de Mayo, y aliado electoral de La Libertad Avanza, Cornejo tuvo ese mismo día una buena noticia: a pesar de no viajar a Las Heras por cuestiones de agenda, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el mismo jueves la aprobación del ingreso de proyecto minero San Jorge al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi), el mismo régimen en el que está incluido el proyecto del Parque Solar. Pero no todas son rosas en el vínculo: cuentan desde la tierra del buen vino que Cornejo le dejó en claro a Karina Milei, la poderosa secretaria general y armadora nacional, que el ex ministro de Defensa Luis Petri no es de su agrado como candidato a gobernador “de consenso” para el año próximo. Mientras arma su propio proyecto - desembarca por estos días en territorio porteño para disputarle el radicalismo de la ciudad al también radical Martín Lousteau- Cornejo regala amabilidad, pero también le pone límites a la ola violeta.

Los Rodríguez Saá y el frustrado locro de la unidad peronista

Por estos días, y mientras su ex delfín Claudio Poggi rige los destinos de la provincia, los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá siguen demorando su reconciliación personal y política. La oportunidad estaba ahí, en el denominado gran locro de la unidad peronista, que el veterano dirigente adolfista Amado Neme organiza para el próximo domingo 24.

Adolfo y Alberto Rodríguez Saá, en otros tiempos

“Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”, afirmó Neme a través de las redes sociales, con la intención de convocar al menor de los hermanos, de estricto bajo perfil desde que su candidato, Jorge “Gato” Fernández, hoy diputado nacional, fuera derrotado por Poggi en las elecciones de junio de 2023. Enojado con Poggi por la reciente poda en los ministerios, que eliminó la oficina de Ciencia y Tecnología y dejó afuera a sus referentes, Adolfo propuso un “diálogo” con su hermano y luego auspició el encuentro, pero no encontró agua en la pileta. “No hay locro ni unidad”, le contestó Alberto desde el Diario de la República, hoy reconvertido en página web.

Mariel Fernández y un nuevo local con homenaje a Maradona

La intendenta de la localidad bonaerense de Moreno, Mariel Fernández, no oculta sus deseos de ser candidata a gobernadora bonaerense, de la mano de su agrupación, el Movimiento Evita, en un delgado equilibrio entre el proyecto de Axel Kicillof para que el peronismo regrese a la Casa Rosada, y a la vez manteniendo lazos con Máximo Kirchner y el cristinismo. Los vecinos del Congreso se sorprendieron, días atrás, al ver su cara en el nuevo local partidario, ubicado en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Combate de los Pozos, frente mismo al edificio del Parlamento. Desde afuera puede verse el interior del local, donde conviven imágenes de Juan y Eva Perón con otra de Néstor Kirchner.

El frente del local de Mariel Fernández. Fuente: El Mundo Liberal.com

No está, al menos visible, la foto de la ex presidenta Cristina Kirchner, y sí la de un joven Diego Maradona, con una enorme sonrisa mientras sostiene un balón con su cabeza. Toda una vidriera nacional y popular, para alimentar sus sueños en una batalla aún indefinida, con muchos candidatos en pugna y peleas internas indisimuladas.

Guillermo Francos en un cumpleaños con silencios e ironías

Les costó ponerse de acuerdo en la fecha del festejo, pero finalmente amigos de la política y de otras profesiones llegaron días atrás al departamento porteño de Guillermo Francos, que sopló 76 velitas. Según fuentes informadas sobre la celebración, las anécdotas de la infancia fueron las preferidas por el ministro del Interior y jefe de gabinete de Javier Milei, quien pidió (y obtuvo) de los comensales que se hablara “lo menos posible” de la coyuntura nacional.

Guillermo Franco Hernan Zenteno - La Nacion

De todos modos, varios de los presentes se alegraron al conocer que los rumores sobre su presunto despido del directorio de YPF, que Francos sigue integrando, eran infundados. El rumor, claro, había corrido luego de que el ex jefe de gabinete pidiera, en la línea de la senadora Patricia Bullrich, que su sucesor Manuel Adorni “presentara los papeles” y desmintiera las acusaciones sobre presunto enriquecimiento ilícito que investiga la Justicia. Activo otra vez en los medios, Francos no esconde que le gustaría volver a los primeros planos en territorio porteño o bonaerense, aunque por el momento no hubo guiños públicos desde la Casa Rosada.

Jaldo se diferencia de Milei e incluye al Islam en el diálogo interreligioso

Aliado firme del gobierno de Javier Milei, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, marcó sin embargo días atrás una sutil diferencia con el gobierno nacional en lo que hace a la convivencia religiosa. El jueves, el gobernador recibió en su despacho a líderes religiosos de distintas comunidades, en una conferencia interreligiosa que reunió a representantes cristianos, judíos y musulmanes “en un espacio de reflexión orientado al diálogo y al fortalecimiento de los valores comunes”, según informaron cerca del mandatario provincial peronista.

El gobernador Jaldo con líderes religiosos.

“En un contexto mundial atravesado por tensiones sociales, conflictos y divisiones culturales, Tucumán volvió a convertirse en escenario de un mensaje de unidad, convivencia y paz”, agregaron las fuentes. Entre los disertantes estuvo el Imán Marwan Gill, Presidente de la Comunidad Musulmana Ahmadía en Argentina, representante del Islam cuestionado recientemente por miembros de las Fuerzas del Cielo por organizar una charla en la feria del Libro, titulada “Islam, religión de paz”. El religioso, crítico del extremismo de Hamas y Hezbollah, tuvo su lugar en el encuentro ecuménico.