Río Negro: la Justicia comenzó a identificar a quienes atacaron al diario y agredieron a periodistas

Tras la violenta irrupción en la sede central del diario Río Negro en General Roca, la Justicia trabaja en la identificación de los manifestantes de la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL) que agredieron a trabajadores del diario, amenazaron a un periodista y vandalizaron el edificio .

Si bien Miguel Báez , el principal dirigente de ODEL (una rama de la CTA Autónoma), negó haber participado del ataque, las fotos y videos de los hechos dan cuenta de que al menos dos de sus hijos tuvieron una activa participación en los incidentes. De todos modos, aún no hay detenidos.

También hay otras personas que fueron captadas por las cámaras de seguridad, aunque todavía no se formularon cargos. Se evalúa, asimismo, la calificación de los delitos que se cometieron en la sede del diario y por los destrozos en las rejas de acceso al edificio del Poder Judicial de Roca. Según trascendió, la mayor parte de los manifestantes provenían de Villa La Angostura, de Neuquén Capital y de Viedma. Después de los incidentes, el grupo organizó una choripaneada, según unas fotos que circularon por Facebook.

Río Negro: violento ataque de la CTA a la sede de un diario - Fuente: Diario Río Negro

“Yo no estuve presente, me enteré por redes sociales y por los medios. Mi mujer y yo nos fuimos del Poder Judicial en taxi para mi casa”, dijo ayer Báez en comunicación con el noticiero de Somos El Valle.

Este martes, al líder de ODEL le formularon cargos por abuso sexual simple tras una denuncia que una exintegrante de esa organización hizo en 2020. Minutos después de la formulación de cargos, unas 80 personas que se movilizaban en apoyo a Báez se dirigieron al diario Río Negro y protagonizaron el violento ingreso.

Además de agredir e insultar al recepcionista del diario y al fotógrafo Juan José Thomes, así como amenazar y pedir por la presencia del periodista Luis Leiva (que cubre desde hace meses los hechos violentos protagonizados por Báez y su organización), los manifestantes realizaron pintadas y pegaron carteles con las caras de Leiva, la víctima que denunció a Báez por abuso sexual y su abogado.

“No hay antecedentes de un hecho tan violento y con semejante grado de impunidad. Me tuve que comunicar yo con el propio jefe de la policía para que mandaran efectivos. Nos separa la vía del tren y tardaron 40 minutos en llegar al diario”, contó Leiva a LA NACION. “Ya hice una denuncia contra Báez por amenazas. Ha protagonizado múltiples hechos violentos en los últimos años. Esperamos que en algún momento la Justicia actúe”, enfatizó el periodista, que debió solicitar custodia.

Este martes, luego de los hechos violentos, el fiscal jefe Andrés Nelli y el fiscal del caso Ricardo Romero estuvieron en la sede del diario rionegrino junto a personal del Gabinete de Criminalística de la policía provincial y la Unidad Operativa de Investigación del Ministerio Público Fiscal. Recabaron información, se entrevistaron con los directivos del diario y obtuvieron material fotográfico y audiovisual, tanto de las cámaras de seguridad como de particulares.

“Repudio lo que pasó y quedé en reunirme con ellos, evaluaremos quiénes fueron los responsables. Yo no los mandé, yo no me puedo hacer responsable de lo que ellos hicieron”, afirmó Báez. Y agregó: “No he visto agresiones en los videos, algunos periodistas buscan victimizarse. Más allá de la libertad de expresión, hay que tener datos precisos para ensuciar a las personas”.

A fines de abril del año pasado, Báez fue denunciado por una mujer de 33 años que formaba parte de ODEL: aseguró que no solo le tocaba sus partes íntimas sino que también le exigió que los bolsones de alimentos que le entregaba el Estado los comercializara a 100 pesos en los barrios más carenciados.

“Cuando bajábamos mercadería de los camiones, pasábamos con las cajas y él aprovechaba para tocarnos la cola o los pechos. Cada vez que sucedía, él decía: ‘Uh, disculpas, fue sin querer”, narró la mujer el año pasado en su exposición ante la Justicia.

Según la acusación fiscal, “entre agosto de 2019 y febrero del 2020, en el local ubicado en el barrio Bagliani de Roca, el imputado abusó sexualmente de la víctima, empleada en las oficinas de la ONG, mediante tocamientos en reiteradas oportunidades. Esto ocurría cuando la mujer se encontraba trabajando, siempre sin el consentimiento de ella. También le hacía comentarios obscenos, con clara connotación sexual”, explicó el equipo fiscal.

Sobre esa imputación, Báez indicó este martes: “Vengo siendo perseguido por un grupo de personas que en algún momento participaban de la ODEL. Han hecho un complot con 3 o 4 mujeres, aprovechando la sensibilidad que hay con el tema de la violencia contra las mujeres”. El principal referente de ODEL tiene ocho causas judiciales abiertas, casi todas por hechos violentos, como tomar el municipio de General Roca y agredir a un policía.

En declaraciones radiales, el exsecretario general de ATE Río Negro y actual secretario adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, afirmó hoy que la CTA representa a todos los trabajadores, tengan o no trabajo: “Ya hemos convocado a una reunión del consejo directivo provincial de nuestra CTA Autónoma para (independientemente de la denuncia que presentó el propio medio de comunicación) avanzar internamente en una rápida investigación y en deslindar responsabilidades”.

Los manifestantes que ingresaron de forma violenta el martes en la sede del Diario Río Negro vestían pecheras de la CTA Autónoma. En ese sentido, Aguiar no descarta expulsar a Báez de la central.