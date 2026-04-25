Pare, vacúnese y siga: AutoVac, la llamativa campaña para completar las inmunizaciones de calendario obligatorio

MENDOZA.- Como comprar una hamburguesa desde el coche. Así de simple, y efectiva, es la llamativa campaña que lanzó esta provincia, con un condimento extra: el cuidado preventivo de la salud. Se trata de “AutoVac”, una prueba piloto que puso en marcha este sábado el Ministerio de Salud de Mendoza para que los ciudadanos puedan vacunarse y realizar trámites del Registro Civil sin bajarse del rodado.

Ahora, la cartera sanitaria buscará hacerla extensiva a toda la geografía local y con el deseo de que más jurisdicciones sigan el mismo camino. Por ahora, solo está habilitada para los grupos de riesgos y personas mayores de 65 años para actualizar calendario de inoculaciones, sobre todo la vacuna contra la gripe.

El primer paso de “Punto Vehicular Mendoza” se dio en las inmediaciones de la Casa de Gobierno durante la mañana de este sábado, donde decenas de personas, a bordo de sus autos y camionetas, decidieron adelantarse al invierno para llegar protegidos. Solo tuvieron que cumplir con un requisito: inscribirse para obtener el turno correspondiente a través la web oficial.

“Me pareció genial la acción y ojalá la repliquen en toda la provincia y el país. Es una manera práctica e inteligente de llegar a más gente. En este caso, vino bien un sábado porque a veces entre semana se complica o nos superan otras obligaciones. No hay excusas para descuidarse”, expresó a LA NACION María, una jubilada de 67 años que no dudó en acercarse junto con su hijo, paciente asmático, al mando del coche, para darse ambos las dosis de la antigripal, contra la neumonía y el Covid.

Con turno, ayer muchos mendocinos se vacunaron sin necesidad de bajarse del auto Marcelo Aguilar

“Nos enteramos esta semana y decidimos sacar turno para aprovechar la movida, ya que veníamos al centro. No hay que dejarse estar; después es tarde y puede ser complicado”, apuntó Roberto, un vecino de la comuna de Guaymallén que se sumó con entusiasmo a la convocatoria. “Espero que lo hagan en varios puntos de la provincia, porque ayudará a empujará a muchos a dejar de dar vueltas”, completó.

Así, en el marco de la Semana de Vacunación de las Américas, la cartera sanitaria colocó las dosis del calendario de vacunación a personas que deseaban completar su esquema. La iniciativa es liderada por el ministro de Salud, Rodolfo Montero, con la compañía de la representante en Argentina de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Eva Llopis.

“Buscamos promover la equidad y el acceso de la población, con acciones preventivas”, señaló el funcionario mendocino, y agregó: “Tuvimos muy buena respuesta. Muchas familias valoraron la posibilidad de resolver la vacunación de manera rápida, sin interrumpir sus actividades. Esto nos permite pensar en replicar el modelo en otros puntos de la provincia”.

Durante el desarrollo de la actividad estuvo presente el gobernador Alfredo Cornejo, quien comentó que desde Mendoza se hace un trabajo junto a la OPS “para hacer cada vez más accesible la vacunación”.

Cornejo ponderó, además, el posicionamiento de la provincia: “Mendoza tiene un porcentaje de cobertura alto respecto de otras provincias, pero aspiramos a llevarlo al máximo posible para prevenir enfermedades”.

En tanto, Llopis, puso en valor la iniciativa y su impacto en la salud pública: “Las vacunas son seguras, salvan vidas y protegen tanto a las personas como a la comunidad. En un contexto donde reaparecen enfermedades como el sarampión, es fundamental sostener y mejorar las coberturas”. Por tal motivo, señaló la importancia de este tipo de acciones: “Es muy valioso el impulso que está dando Mendoza, facilitando el acceso y promoviendo la vacunación como una política permanente”.

En Mendoza, el operativo se desarrolló frente a la Casa de Gobierno Marcelo Aguilar

Según explicaron las autoridades, el objetivo de la actividad es priorizar a aquellas personas que tienen dificultad para asistir en días y horarios de atención habituales ya sea por edad, movilidad y condiciones médicas, entre otras.

Sin bajarse del auto

En esta oportunidad, la estrategia pública en salud, denominada “AutoVac”, fue brindar la posibilidad de inmunizarse sin bajarse del vehículo a quienes se acercaron al estacionamiento interno de Casa de Gobierno, ubicado en pleno centro mendocino, desde las 10 hasta las 13 de este sábado, con el objetivo de evaluar su instrumentación y comenzar a replicarlo en otros sitios de la provincia.

La modalidad de vacunación y trámites desde el automóvil fue instrumentada en Mendoza por primera vez durante la pandemia por coronavirus, permitiendo a los ciudadanos recibir dosis a distancia, respetando el aislamiento, con barbijo y sin bajar del vehículo. Así, esta estrategia de “drive thru” volvió ahora a escena para facilitar el acceso y agilizar los servicios, especialmente para personas con movilidad reducida o falta de tiempo, como parte de las estrategias de salud pública, antes de que el invierno sorprenda a todos.

Por otra parte, la novedosa iniciativa, permitió actualizar trámites personales, por lo que se pudo acceder de manera ágil al DNI y al pasaporte, también con turno. Desde el Ejecutivo local recalcaron en que solo se atiende a los ciudadanos con la reserva, realizándose el trámite que seleccionó en la web oficial.

“Estamos implementando un sistema que permite realizar trámites en aproximadamente 15 minutos, con una capacidad de entre 30 y 40 turnos en la jornada”, indicó el titular del organismo, Agustín Piscopo.

“Herramienta poderosa”

Adhiriendo a la iniciativa de la OPS, también el Ministerio de Salud de Río Negro, en coordinación con su par de Neuquén, realizaron durante este sábado el AutoVac. El dispositivo de vacunación se instaló en el Puente Carretero que conecta la ciudad de Cipolletti con la capital neuquina, de 10 a 16, sobre la mano que ingresa a Río Negro.

Además de la campaña vacunatoria, la iniciativa incluía tramitar DNI y pasaporte también sin necesidad de bajarse del auto Marcelo Aguilar

Las autoridades señalaron que la vacunación es una de las herramientas más poderosas para salvar vidas y lograr la eliminación de enfermedades. La consigna en las provincias patagónicas es “Pará, vacunate y seguí”.

El circuito estaba organizado en tres pasos clave para optimizar el tiempo. En el Puesto 1, se podía consultar sobre el Calendario Nacional de Vacunación. En el Puesto 2, se hacía la verificación y el registro de las dosis faltantes en el sistema, y en el Puesto 3 se aplicaban las vacunas sin necesidad de descender del vehículo.

Desde el gobierno rionegrino señalaron que los equipos de salud disponían de vacunas antigripal (para adultos), neumococo, hepatitis B y doble bacteriana,destinadas a personas mayores, embarazadas y adolescentes a partir de los 11 años.

Agregaron que el lanzamiento del AutoVac es el puntapié inicial de una estrategia mayor: durante toda la semana, los 36 hospitales públicos de Río Negro y sus respectivos centros de salud realizarán acciones locales intensivas. El objetivo es que cada rincón de la provincia se sume a la 24° Semana de la Vacunación en las Américas.

“La Argentina cuenta con uno de los calendarios más completos de la región. Estas acciones territoriales buscan derribar barreras de acceso. Las vacunas han salvado millones de vidas durante décadas y son la herramienta más segura para prevenir brotes de enfermedades que se creían controladas”, advirtieron desde la provincia.

En tanto, en Neuquén, el AutoVac se replicó en el monumento a La Última Cena de Cutral Co, así como en las camineras de Plaza Huincul, Piedra del Águila, Zapala y Las Lajas. A su vez, hasta el próximo 2 de mayo, los equipos de salud neuquinos realizarán distintas actividades para fortalecer la vacunación en diferentes localidades.

Con la colaboración de Paz García Pastormerlo