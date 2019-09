Chile pagará por los ciudadanos de su país que se atiendan en hospitales públicos de Bariloche y El Bolsón Fuente: Archivo

4 de septiembre de 2019 • 17:24

El gobierno de Río Negro busca que Chile pague por cada ciudadano de su país que se atienda en los hospitales de Bariloche y El Bolsón.

La medida se concretará gracias a un convenio que firmarán esta tarde el Ministerio de Salud rionegrino con la gobernación de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, en la patagonia chilena, según informó el diario Río Negro en base a declaraciones del ministro de Salud provincial.

"Tuvimos una primera reunión hace 90 días para cobrar las prestaciones de los pacientes chilenos que se atienden en el hospital público de Bariloche y no avanzamos prácticamente por el clima", dijo el ministro de Salud provincial, Fabián Zgaib. "Vamos a recuperar esas prestaciones que hoy brindamos y que no pagan".

El funcionario agregó que "está la posibilidad de hacer un acuerdo recíproco". "Hoy me interesa lo que trabajamos y no cobramos de este lado. A partir de la firma del convenio, llevará 30 días sacar la resolución ministerial y a partir de ahí, se empezará a cobrar", añadió. Todavía no se conoce qué valor tendrán estas prestaciones.

Un pacto similar se implementó en 2004 en el Hospital de Esquel. A comienzos de febrero, tuvo lugar una disputa por la reciprocidad del servicio de salud entre Jujuy y Bolivia, que se resolvió cuando el país vecino decidió que los argentinos que se encuentren en territorio boliviano, independiente del estatus migratorio, serán atendidos de manera universal y gratuita .