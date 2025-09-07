Ritondo denunció que se cayó la página para consultar el padrón

Las polémicas por las elecciones bonaerenses arrancaron temprano. El diputado nacional Cristian Ritondo denunció a través de un posteo en la red social X la caída de la página para consultar el padrón electoral. En la misma publicación arrobó a Axel Kicillof. Más temprano, Ritondo había sufragado en una escuela de Tigre.

De los creadores de “se cortó la luz justo cuando se cerraban las listas” llega “se cayó la página para consultar el padrón en el día de la elección”

Las casualidades NO EXISTEN.

No quieren que vayas a votar porque tienen miedo de perder.

Exigimos a @Kicillofok que brinde las… — Cristian Ritondo (@cristianritondo) September 7, 2025

El mensaje que se mantuvo durante algunos minutos en la página del padrón electoral bonaerense

Si bien al momento del posteo de Ritondo en la página del padrón electoral bonaerense se podía leer el mensaje “504 Gateway Time-out”, con los minutos el servicio volvió a la normalidad.

Qué dijo Ritondo luego de votar

“Hoy empieza el día de los verdaderos cambios”, manifestó Cristian Ritondo al salir del cuarto oscuro en una escuela de Tigre, al norte de la provincia de Buenos Aires. Junto a él estaba el legislador Diego Santilli. Consultado sobre el lugar de Pro en estas elecciones, enfatizó: “Estamos donde tenemos que estar. Donde la gente nos pidió que estemos”.

El testimonio de Cristian Ritondo luego de votar

“No traje la boleta de mi casa, la elegí acá”, mencionó, tono jocoso, Ritondo. Sobre la inasistencia de las autoridades, como ocurrió en su mesa, opinó: “Viene pasando desde hace mucho tiempo. Un fenómeno de una obligación cívica que no se cumple”. “Yo estoy votando a 60 cuadras de donde voté en la última elección”, justificó.

“Vamos a esperar los resultados en la sede de Pro y luego nos vamos a ir al búnker de los amigos de LLA en La Plata”, detalló. Por último, compartió un pálpito: “En esta elección tengo la sensación de una provincia que se despierta”.