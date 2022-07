Roberto Baradel elevó las críticas dentro del kirchnerismo contra la ministra Silvina Batakis

El sindicalista Roberto Baradel se sumó a otros kirchneristas que se mostraron dubitativos y distanciados con los primeros anuncios que hizo la ministra de Economía Silvina Batakis y aseguró que todavía no llevó calma a los trabajadores con sus mensajes, en medio de la crisis política desatada en el Gobierno y del aumento de precios reportado en los comercios.

“Hubo declaraciones que se tuvieron que hacer para llevar tranquilidad a un sector, pero también tiene que hacerlas para llevar adelante políticas públicas para parar la escalada inflacionaria y resolver los problemas que tenemos los trabajadores y los jubilados, y eso no se escuchó”, indicó en diálogo con Radio 10.

Asimismo Baradel, secretario general de Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), no dudó en plantear la posibilidad de una movilización que involucre diferentes sectores sindicalistas, pero que sume también a pequeños y medianos productores y empresarios. “Hay que decirles a los especuladores y a aquellos que quieren desestabilizar que los vamos a enfrentar en la calle, pero también diciéndole al Gobierno que tiene que tomar las agendas de los trabajadores porque si no, no vamos a salir de esta crisis”, advirtió y anunció que plantearán una reunión con la nueva funcionaria de la cartera económica.

En otro tramo de la entrevista el sindicalista dijo que el actual contexto económico “se hace insoportable para los docentes jubilados”. “Si esto no se resuelve, después del receso llevaremos adelante una jornada nacional de protesta porque queremos que la actualización para los jubilados sea trimestral, más en el marco de la escalada inflacionaria que estamos viviendo”, aseguró. Sobre la situación de los docentes jubilados, Baradel se refirió a lo que ocurre en 11 provincias. “En Buenos Aires, por ejemplo, ellos cobran conforme los aumentos que vamos recibiendo los docentes en actividad”.

Horas atrás, fue el dirigente gremial Pablo Moyano quien refirió que en su anuncio del último lunes la titular de la cartera de Economía había hablado “a los mercados y a los bancos, pero no al pueblo”. También el líder piquetero Juan Grabois opinó al respecto y lanzó en tono irónico: “Por ahí Batakis, que habla con un lenguaje duro en términos de las medidas, en el corazón tiene algunas medidas sociales que aún no anunció”.

Las medidas de Batakis

Como primera medida, la ministra Batakis afirmó que la cuota presupuestaria mensual que el Ministerio otorga a toda la Administración Pública Nacional para poder hacer la asignación y ejecución de sus propias erogaciones va a ser solamente acorde con la proyección de la caja real.

Se usará además el sistema de “cuentas únicas”, ya utilizado por Batakis en la provincia de Buenos Aires. “Todos los organismos tienen que estar contemplados en el manejo eficiente del presupuesto y las erogaciones”, indicó Batakis.

Anunció además la creación de un comité asesor de deuda soberana en pesos (similar al que ya existió con los pasivos en dólares bajo la era de Guzmán) para hacer un seguimiento de las renovaciones que debe encarar la secretaría de Finanzas en lo que resta del año.

Batakis planteó que se conformará el tribunal de la autoridad nacional de Defensa de la Competencia. “No podemos permitir abusos de precios. Lo que sucedió esta semana en materia de precios no tiene ninguna explicación técnica y solamente son especulaciones”, cuestionó a los comerciantes y empresarios.

Batakis agregó además, en medio de una fuerte polémica entre la Ciudad de Buenos Aires y la AFIP, que migrarán el organismo fiscal de valuaciones inmobiliarias al Ministerio de Economía.