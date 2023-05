Rodolfo Tailhade quiso quedar bien con Chiqui Tapia y le respondieron de la peor manera

escuchar

A Rodolfo Tailhade le salió mal su último alarde de poder. El diputado ultrakirchnerista y exfuncionario de inteligencia se ofreció públicamente para ayudar al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, ante la causa judicial que investiga una denuncia de fraude con los derechos de televisión de la selección argentina. Pero se encontró con un rechazo monumental.

El legislador, acostumbrado a señalar a periodistas y medios de comunicación que informan sobre la corrupción kirchnerista, intervino en su cuenta de Twitter para descalificar una nota sobre la investigación contra Tapia que instruye el juez federal Julián Ercolini. Como quien abraza a un camarada, escribió: “Te pido querido @tapiachiqui que me avises si la mafia judicial mediática de Comodoro Py y Clarin (SIC) te quieren extorsionar o coimear, así me pongo a trabajar en eso”.

El silencio del dirigente que se pasea desde finales de diciembre con la Copa del Mundo fue cortante. Pero quien le respondió a Tailhade por la misma vía fue el secretario ejecutivo de la AFA y mano derecha de Tapia, Pablo Toviggino. Lo hizo sin contemplaciones: “Quédate tranquilo Rodolfo, nosotros sabemos defendernos solitos!!”, empezó su mensaje.

De inmediato subió el tono: “Si vos tienes problemas en Py o el Grupo, arregla tus problemas por tu cuenta, NO nos uses a nosotros, te lo digo con toda humildad COMPAÑERO. Mira que Boludos NO somos!! Te dejo un abrazo, ocúpate de tus cosas!!”

El cruce entre Toviggino y Tailhade

Toviggino se pasó los últimos días refutando en las redes sociales con duros términos a distintas publicaciones sobre la denuncia que presentó la empresa World Eleven por los derechos de televisación de los dos partidos -contra Panamá y Curazao- que el equipo de Lionel Scaloni jugó en Argentina después de ganar el Mundial. La firma reclama a raíz de un contrato que le daba la exclusividad para transmitir los amistosos de la selección hasta 2030: la AFA contrató para esos encuentros a otra firma llamada ProSport Live LLC, con domicilio en Estados Unidos y desconocida en el mercado.

El mensaje de Tailhade aludía a la noticia de que Ercolini envió un exhorto a Estados Unidos en busca de información sobre ProSport Live.

La réplica de Toviggino tiene especial peso por la posición que ocupa en el entorno de Tapia. En el mundo del fútbol se lo considera el hombre más poderoso en la AFA detrás del jefe. Tiene oficina a su lado y cultiva fuertes lazos con la política. Días atrás publicó en Twitter una foto con Sergio Massa, de hace algunos años, para saludarlo por el cumpleaños. En las redes se muestra como militante peronista y suele replicar mensajes del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, su padrino en la política.

Sergio Massa y Pablo Toviggino

Fue Zamora quien lo promovió a la AFA en 2015, en un acuerdo con Daniel Angelici, entonces presidente de Boca Juniors y reconocido operador del macrismo en la justicia federal. Justamente el terreno donde actúa Tailhade como cruzado de Cristina Kirchner (es una de las caras visibles del juicio político a la Corte Suprema de Justicia).

Aunque nació en Rosario, considera a Santiago del Estero su casa. Escaló en el poder del fútbol desde el minúsculo Comercio Central Unidos de esa provincia, que nunca llegó a las ligas más competitivas del país. De ahí saltó a la federación local como paso previo a su llegada a Buenos Aires.

En la AFA fue presidente del Consejo Federal, un ente desde el que se construiría el apoyo para la candidatura de Tapia al máximo sillón de la calle Viamonte. En 2016 fue uno de los cuatro miembros de la Comisión Normalizadora que procuró ordenar la AFA después de la escandalosa votación que terminó con más votos que votantes, cuando se buscaba un reemplazo al fallecido Julio Grondona.

Claudio Tapia y Pablo Toviggino son los dos dirigentes más importantes de la AFA @tapiachiqui

Al año siguiente, cuando Tapia fue elegido presidente gracias al apoyo de los clubes del ascenso y del interior del país, Toviggino asumió como secretario ejecutivo y empezó a tallar fuerte en todas las decisiones del fútbol argentino. Desde los negocios de la selección a los arbitrajes de los campeonatos locales.

Quién es Tailhade

Autodenominado “denunciador serial”, el diputado ultrakirchnerista Rodolfo Tailhade, que denuncia jueces y fiscales por YouTube, ocupa una silla del Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona y controla a los jueces.

Tailhade ya integró el Consejo de la Magistratura como diputado, entre 2016 y 2018. Desde su banca en el Congreso formuló varias denuncias penales contra el macrismo. Trabajaba en tándem con el actual ministro de Justicia, el exdiputado Martín Soria, que también presentó denuncias contra magistrados acusándolos de perseguir a Cristina Kirchner.

Tailhade es un asiduo denunciante de jueces federales. La mayoría de sus críticas están relacionadas a los avances de expedientes en Comodoro Py sobre la corrupción del kirchnerismo.

El año pasado lanzó su canal de YouTube. El usuario se llama RodoTailhade. Según dijo el propio legislador en una entrevista, el objetivo del canal es divulgar información sobre el Poder Judicial para llegar a un “público joven” que no consume medios de comunicación tradicionales. Denuncia en sus videos un “dispositivo mediático judicial para perseguir a Cristina Kirchner y garantizar la impunidad de Mauricio Macri” y muestra recortes periodísticos, planillas de ingresos y egresos de jueces y fiscales a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada, y recortes televisivos.

El diputado tuvo un paso por los servicios de inteligencia: fue jefe del área de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Oscar Parrilli y Juan Martín Mena.

