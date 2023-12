escuchar

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, liderada por Hugo Moyano, envió este jueves un comunicado con duras críticas hacia el presidente de la Nación, Javier Milei, en el marco de la negociación por la paritaria salarial de diciembre. En particular, el gremio hizo referencia a “una pandemia de hambre” generada por el actual gobierno, y acusó también a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), entre los que puntualizó a los diputados “con sueldos siderales pagados por el pueblo” que la integran, de “incumplir sus obligaciones laborales para explotar a sus trabajadores”.

“Esta situación ha llegado a un punto crítico, donde pretenden que nuestros salarios ni siquiera cubran los aumentos en alimentos, poniendo en peligro la subsistencia digna de los trabajadores. Todos los trabajadores camioneros pusimos el cuerpo en plena pandemia ante la posibilidad de contagio a nuestras familias, pero ahora estamos frente a la pandemia del hambre que está generando este gobierno y no vamos a permitir que los salarios no alcancen para cubrir siquiera las necesidades básicas”, atacó el sindicato.

El comunicado del Consejo Directivo de Camioneros contra el gobierno de Javier Milei Fedcam

El mensaje, firmado por el Consejo Directivo de Camioneros, hizo referencia a un estado de “alerta y movilización” en el marco de las negociaciones salariales, y prometió continuar con la lucha: “No toleraremos que se niegue al trabajador el derecho fundamental de vivir con dignidad y proporcionar un plato de comida a su familia. El viático por kilómetro pulverizado por la inflación no alcanza ni siquiera a cubrir un almuerzo para el trabajador que está fuera de su hogar. Los camioneros, que recorren incansablemente las rutas de nuestro país, no pueden enfrentarse a la angustia de dejar solas a sus familias y no poder llevar el sustento diario a sus hogares debido a la situación económica actual. Rechazamos categóricamente la destrucción del salario de los trabajadores”.

“Estamos unidos y firmes en nuestra determinación de garantizar condiciones justas y dignas para todos los trabajadores del gremio. Convocamos a todos los trabajadores camioneros a estar alertas para proteger nuestros derechos y asegurar el sustento de nuestras familias. No permitiremos que se impida a los trabajadores vivir con la dignidad que se merecen. ¡ALERTA Y MOVILIZACIÓN!”, concluyó.

Pablo Moyano y su padre, Hugo; una dinastía al frente del Sindicato de Camioneros Santiago Filipuzzi

Las críticas llegan luego de que esta mañana se conociera que los camioneros recibirán con el cobro de su salario de diciembre un nuevo incremento dado por el acuerdo paritario más reciente, que incluye un 18 por ciento de aumento sobre el sueldo del mes de agosto. Se trata de un segmento del acuerdo celebrado con un sector, con el que no está para nada conforme el gremio de Moyano.

El acuerdo al que había llegado Camioneros para diciembre consistía de incrementos en etapas Marcelo Manera

