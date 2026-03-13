Rogelio Frigerio dijo que está dispuesto a debatir el fin de las PASO y relativizó el efecto del ataque de Milei a los empresarios

SAN NICOLÁS.- El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, dio unos pocos pasos dentro de la muestra Expoagro, en esta ciudad, y ya dejó constancia de sus puntos de coincidencia con el gobierno de Javier Milei. El mandatario provincial de Pro consideró que los dichos del Presidente contra empresarios no inciden en la llegada de inversiones, destacó la disposición oficialista a bajar retenciones y avaló el debate de la eliminación de las PASO, una alternativa que analiza la administración libertaria. En paralelo, desalentó expectativas sobre definiciones electorales en la cumbre que el partido que preside Mauricio Macri tendrá la semana próxima.

Frigerio hizo su ingreso al autódromo nicoleño y fue recibido por las autoridades de Expoagro, que este viernes finalizó su vigésima edición. A los pocos metros, fue abordado por la prensa y dio un mensaje favorable al sector agropecuario: “El campo crece, a pesar de todo. Va a haber cosecha récord, a pesar de que el clima no ha sido el mejor. Va a volver a ser la locomotora de la recuperación de la Argentina, como tantas otras veces”.

El Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, visitó Expoagro Marcelo Manera - LA NACION

Las consultas derivaron rápidamente en temas de la actualidad política. En ese momento, negó que las palabras de Milei contra empresarios como Javier Madanes Quintanilla (Fate/Auar) o Paolo Rocca (Techint), en Nueva York, perjudiquen el clima de negocios. “No creo que una declaración impacte negativamente”, manifestó.

Y agregó: “Lo que ven los empresarios y los inversores es el enorme potencial que tenemos. Si es acompañado por políticas públicas que vayan en la línea adecuada, que bajen impuestos, que abran los mercados, que desregulen la la economía, que le saquen el pie de arriba al campo, la Argentina no tiene límites. Y una declaración a favor o en contra no cambia esa circunstancia”.

En un escenario ávido de recibir noticias sobre bajas en las retenciones, Frigerio volvió a coincidir con el Gobierno. “Tenemos que llegar a retenciones cero. Las malditas retenciones no tienen que existir más en la Argentina. Somos conscientes de que no se hace de un día para el otro, pero el gobierno nacional ya ha dado muestras de que coincide en este aspecto. Tenemos que eliminar todos los impuestos distorsivos, que no se cobran en ningún lugar: retenciones, impuesto al cheque, Ingresos Brutos en las provincias”, puntualizó.

Aliado de Milei y referente de Pro, Frigerio volvió a respaldar el rumbo del Gobierno Marcelo Manera - LA NACION

El jueves próximo, Pro tendrá una cumbre en la que se esperan algunas definiciones sobre el futuro político del partido. Se supone que Macri anunciará que su partido competirá con una lista propia en todas las categorías en los comicios de 2027. Es decir, que apuesta a presentar una alternativa a Milei ya sea a nivel nacional como en la disputa por las gobernaciones o intendencias.

En ese contexto, Frigerio, que en Entre Ríos está aliado con La Libertad Avanza (LLA) -compartieron el frente electoral en las legislativas pasadas-, bajó expectativas sobre el encuentro que presidirá Macri en Parque Norte.

Si bien aclaró que cree en que los partidos “son muy importantes para la calidad de la democracia”, remarcó que en 2026 no hay un proceso electoral. “No es un año electoral. Tenemos muchas cosas para hacer más importantes que pensar en la elección, en los acuerdos políticos”, subrayó Frigerio.

En ese sentido, dijo que “la gente está esperando que los políticos concentren el 100% de la energía en solucionar problemas concretos de los vecinos”. “Y no me voy a ir de ese camino”, remató.

Antes de ingresar a la carpa de la provincia de Entre Ríos, el exministro del Interior durante el gobierno de Macri contestó una pregunta sobre la posibilidad de que el Gobierno elimine las PASO. “En su momento, creí que era bueno suspenderlas. Por lo menos, hay que debatir ese tema”, indicó en otra muestra de cercanía con las posturas del oficialismo.