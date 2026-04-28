Concurso de asadores: una exposición tendrá un momento único donde todos podrán competir

Fruto del impulso fundador de un pequeño grupo de criadores con espíritu empresario y visión de futuro, el 14 de agosto de 1984 nació la Asociación Braford Argentina (ABA). Desde sus inicios, la entidad trabajó en la consolidación de un biotipo orientado a producir carne de calidad en regiones con condiciones ambientales adversas, aportando una genética eficiente y adaptada a distintas zonas productivas de la Argentina y el mundo.

Hoy la entidad tiene 600 socios activos y criadores de todo el país participan en programas de mejoramiento, comisiones de trabajo y acciones de difusión.

Braford volverá a tener un papel destacado en una nueva edición de las Nacionales, con la organización de Expoagro, que se realizará del 24 al 29 de mayo de 2026 en la Sociedad Rural de Corrientes, en Riachuelo Gza.

En este contexto, Braford volverá a tener un papel destacado en una nueva edición de las Nacionales, con la organización de Expoagro, que se realizará del 24 al 29 de mayo de 2026 en la Sociedad Rural de Corrientes, en Riachuelo. Allí, además de exhibir su potencial genético en pista, la raza desplegará una serie de propuestas pensadas para ampliar su alcance y fortalecer el vínculo con el público.

Dentro de las propuestas que buscan acercar la ganadería al público y generar nuevas experiencias, se destaca el Concurso de Asadores “Braford a las Brasas”, una iniciativa impulsada por la Asociación Braford Argentina que combina gastronomía, identidad y encuentro.

“Braford a las Brasas nace con la idea de generar un espacio de relacionamiento, dispersión e intercambio, con el foco puesto en la difusión y posicionamiento de la carne Braford. El asado nos une y estos momentos generan encuentro”, explicó Diego Rodríguez, gerente de la entidad.

El concurso propone una experiencia distendida donde equipos integrados por cabañeros, técnicos, consignatarias, delegaciones internacionales y público en general compiten en torno a la calidad de la carne. Con cupos limitados, seis equipos de tres personas participan de la competencia, donde cada grupo recibe cortes seleccionados y dispone de parrilla, fuego y todos los elementos necesarios para su preparación.

Entre los cortes protagonistas se encuentran el bife ancho, bife angosto, tapa de cuadril y el clásico asado argentino, todos elegidos por su calidad y por su potencial para lucirse en la parrilla. La evaluación contempla aspectos como punto de cocción, sabor, técnica y presentación, en una dinámica que combina exigencia y disfrute.

La competencia pone en valor a la carne Shutterstock

Finalizada la competencia, los cortes evaluados se comparten con el público, generando un espacio de degustación que refuerza el espíritu del evento: acercar la carne Braford, sus cualidades y su identidad a todos los presentes.

Pero, dijeron, la propuesta de la raza va mucho más allá de la pista y la parrilla. En ese sentido, surge Pulso Braford, una iniciativa pensada para acercar a los más jóvenes al mundo ganadero desde una experiencia real y formativa.

“Pulso Braford es un espacio pensado específicamente para los niños dentro de la raza, con el objetivo de que se sientan parte y tomen protagonismo. La idea es que no sean solo observadores, sino que participen activamente presentando animales”, explicó Clara Martínez Ferrario, veterinaria de cabaña El Amargo (Santa Fe).

La iniciativa, informaron, apunta a chicos y jóvenes de entre 8 y 18 años, una franja que muchas veces queda fuera de las categorías tradicionales. A través de una simulación de jura, los participantes pueden aprender sobre manejo, comportamiento animal y dinámica de pista, incorporando conocimientos de manera natural, mientras ganan confianza y seguridad. “Entendemos que el recambio generacional no empieza a los 18 años, sino mucho antes, cuando se genera el primer contacto real con la actividad. Por eso buscamos que vivan la experiencia desde adentro”, agregó. Durante el evento, los chicos pueden inscribirse con animales propios que participen de la jura de la Nacional.

Aquellos que no cuenten con un animal también podrán anotarse para participar utilizando ejemplares mansos que serán prestados por las cabañas. En este caso, los cupos son limitados y dependen de la cantidad de animales que cada cabaña disponga, por lo que la participación estará sujeta a disponibilidad, siempre dentro de un ambiente cuidado y acompañado.

“El espíritu de Pulso Braford es abrir las puertas a las nuevas generaciones, transmitir los valores de la raza y fomentar ese vínculo profundo con el campo que puede acompañarlos toda la vida”, señaló.