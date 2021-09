Rogelio Frigerio: “El Presidente no es consciente de la gravedad de la situación”

Rogelio Frigerio, el ex ministro del Interior del gobierno de Cambiemos, acaba de tener una arrolladora victoria en las PASO en Entre Ríos, donde el frente que encabeza le ganó al peronismo con más del 50 por ciento de los votos, aún en los principales bastiones de esa fuerza política, como Concordia, lo que lo deja en una posición expectante para competir por la gobernación en 2023.

E l dirigente señala que el “secreto ahora es mantener la unidad”, considera que el liderazgo en el espacio es “colegiado” y presagia que se resolverá en una primaria dentro de dos años. Frigerio aseveró que ante la crisis política que atraviesa el Gobierno nacional “el Presidente todavía no es consciente de la gravedad de la situación y de la necesidad que tiene un país presidencialista como el nuestro de tener un primer mandatario que ejerza el poder sin condicionamientos ”.

Frigerio participó de muchas campañas electorales, pero siempre tras bambalinas, organizando, y ahora se calzó el traje de candidato por primera vez con un triunfo sobre el peronismo en su provincia.

-¿Qué pasó en Entre Ríos que su frente ganó con casi el 52% de los votos contra sólo 30% del peronismo?

-Fue una elección histórica por la diferencia de más de 21 puntos, con un triunfo en todos los departamentos de la provincia. Por ejemplo, en Concordia, que es la segunda ciudad más pobre del país, obtuvimos una diferencia de más de 10 puntos. Eso tiene varias lecturas: los entrerrianos quisieron enviar un mensaje contundente en las urnas con respecto a que no estaban de acuerdo con el rumbo con el que el kirchnerismo está llevando al país; en segundo lugar pesó la necesidad de poner límites al kirchnerismo en el Congreso y en tercer lugar y no menos importante, la gente está necesitada de una esperanza, de creer que la oposición puede generar un proyecto superador hacia el futuro y superador de todo lo que hemos vivido desde la recuperación democrática a esta parte en todos los indicadores económicos, que están cada vez peor.

-¿Su victoria en Ente ríos lo posiciona para ser gobernador en 2023?

-En esta elección nos jugamos gran parte del futuro de la Argentina y de la provincia. No es un paso intermedio para otros objetivos, Creo que lo que sucedió el domingo es un primer paso importante para la elección, pero donde se define el equilibro del Congreso es el 14 de noviembre, y yo ya dije que soy parte de este proceso de transformación de la provincia de Entre Ríos.

-¿Esta elección resolvió el liderazgo de Juntos por el Cambio?

-Juntos por el Cambio tiene un liderazgo colegiado, lógico después de la derrota electoral de 2019 y, a mi juicio, un nuevo liderazgo va a surgir de la primaria del 2023, como ocurrió para Cambiemos en la primaria de 2015.

-¿Macri va a ser el protagonista de la campaña de acá noviembre?

-No creo que sea así; van a influir los posicionamientos que los distintos aspirantes al liderazgo hayan tomado en esta elección, pero no creo que sea determinante.

-¿Usted dónde está más cómodo en la interna de Cambiemos?

-En Entre Ríos. Tenemos una ventaja con respecto a 2015, que tenemos al menos media docena de aspirantes a liderar nuestro espacio político y eso enriquece las propuestas porque le da a la gente posibilidad de elegir.

-¿Será capaz Juntos por el Cambio de mantener la unidad?

-El secreto para mantener la unidad es lo que se empezó a hacer ahora, es permitir matices, permitir la competencia interna como ocurrió en 17 provincias y es dar una señal clara, para cualquiera que quiera sumarse a nuestro espacio, de que hay reglas de juego que permiten la participación de todos en una elección y que va ser la gente la que defina las candidaturas y no el dedo de un dirigente desde la Capital Federal.

-¿Cómo cree que van a convivir en el Congreso?

-Muy bien, todos tiene consciencia de que es la unidad la condición necesaria para ganar las elecciones, para ser un mejor gobierno. Por supuesto que no es suficiente, para eso tendríamos que ampliar el espacio con mucha generosidad; y también, con mucha humildad, aprender de los errores cuando nos tocó gobernar.

-¿Está hablando del peronismo?

-No de un partido, en sí mismo, sino sumar a todos los que compartan con nosotros los valores e ideas del rumbo en que tiene que ir la Argentina. Creo que hoy todos coinciden en Juntos por el Cambio que tenemos que ser generosos en la ampliación del espacio. Me resisto a creer que solo el 41% de los argentinos entiende que solo apostando al trabajo y a la educación vamos a salir del subdesarrollo. Juntos por Entre Ríos está integrado por no menos de una docena de partidos políticos, la UCR, el PRO, distintas expresiones del peronismo no K, vecinalistas, socialistas y liberales, sectores vinculados con la iglesia evangélica y desarrollistas. Lo que nos une es la priorización del sentido común por sobre las ideologías. Y anteponer los intereses de la gente antes que los de la corporación política.

-¿Cómo está viviendo estas horas de crisis política en el Gobierno?

-Creo que lo que está pasando es el claro ejemplo de un gobierno que dejó de escuchar a la gente, que perdió por paliza una elección y que lejos de corregir esto después del domingo, con las actitudes que estamos viendo, profundizan esta distancia con la gente. Los argentinos lo que quieren ver es a un gobierno trabajando para resolver los problemas concretos de los ciudadanos, no concentrados en disputas palaciegas de poder.

-¿Está débil el Presidente?

-El Presidente todavía no es consciente de la gravedad de la situación y de la necesidad que tiene un país presidencialista como el nuestro de tener un primer mandatario que ejerza el poder sin condicionamientos.

-¿Qué piensa que implica el ofrecimiento de renuncias de los funcionarios más cercanos a Cristina Kirchner?

-No se entiende lo que quisieron hacer; si es un intento de condicionar al Presidente es de una enorme irresponsabilidad lo que terminaron haciendo.

-¿Coincide con Elisa Carrió en que fue un golpe interno?

-En un momento de tanta incertidumbre y de tanto miedo sobre el futuro que tienen los argentinos, la oposición tiene que tener una conducta de muchísima responsabilidad y prudencia y por supuesto garantizar, en lo que le toca, la institucionalidad y la república.

-En caso de ser convocada la oposición por el Gobierno, ¿hasta dónde está dispuesta a colaborar?

-La oposición tiene que estar a la altura de las circunstancias, va a ser todo lo que tenga que hacer para garantizar la institucionalidad y la gobernabilidad, pero la responsabilidad la tiene el Gobierno. Me parece que hoy estamos, lamentablemente, muy lejos de un escenario de acuerdo.

Rogelio Frigerio: "La oposición está dispuesta a acompañar propuestas donde prevalezca el sentido común y el interés nacional" Rodrigo Nespolo - LA NACION

-¿Apoyarían un acuerdo con el FMI?

-La oposición ya ha dado muestras en estos dos años de gestión de que está dispuesta a acompañar propuestas donde prevalezca el sentido común y el interés nacional.

-¿El triunfo en Entre Ríos lo sienta en la mesa nacional de Juntos por el Cambio?

-No sé cuál es el criterio de la conformación de la mesa de Juntos por el Cambio, creo que es importante que tenga un criterio lo más federal posible.