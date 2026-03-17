Frigerio pidió relocalizar una refinería en Uruguay y advirtió: “No podemos permitir una nueva Botnia”

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se refirió a la instalación de una refinería de combustibles sintéticos frente a Colón, sobre el río Uruguay, y a su intención de recurrir a la Justicia para su relocalización. “No podemos permitir una nueva Botnia, no podemos, después de ese tremendo mal paso que dio la Argentina, repetirlo", consideró.

El mandatario aludió así al conflicto bilateral entre la Argentina y Uruguay entre 2005 y 2010, a raíz de la instalación de plantas de celulosa en la margen oriental del río, cerca de Fray Bentos y Gualeguaychú.

“En 2002 se confirma la inversión de Botnia, en 2005 arranca la obra y en 2007 se termina. La primera reunión bilateral del Gobierno, del Presidente, fue el 11 de marzo del 2005; del gobernador, el 29 de marzo del 2005; y del canciller de aquel entonces, el 5 de mayo del 2005″, repasó Frigerio en una conferencia en Colón y diferenció: “Las reuniones, que yo ya mantuve tres y el canciller me acompañó en dos, estamos haciéndolas justamente para evitar que esto prospere, para evitar los errores que cometió la Argentina hace no mucho tiempo“.

Ayer en Colón volví a dejar algo muy claro, no podemos permitir otra Botnia.



Mantuve varias reuniones desde el minuto cero con autoridades de Uruguay para dejar clara nuestra posición: la refinería de combustibles sintéticos proyectada en Paysandú tiene que relocalizarse.… pic.twitter.com/Mg2mGbrNZD — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) March 17, 2026

La refinería se proyecta sobre la ribera de Paysandú y reavivó las tensiones por su posible impacto ambiental. La iniciativa está a cargo de la compañía HIF Global, que impulsa un desarrollo vinculado al hidrógeno verde del lado uruguayo del río.

“Estamos analizando el estudio de impacto ambiental para ir con todas las de la ley y evitar que esto prospere. Es el compromiso que yo di: trabajemos en conjunto, depongamos los intereses berretas de la política y trabajemos codo a codo para lograr el objetivo de preservar la identidad, la cultura y los puestos de trabajo en la región”, pidió.

Además, sostuvo que aún hay margen para intervenir. “Estamos a tiempo, haciendo lo que no se hizo entonces y que derivó en el conflicto con el pueblo uruguayo. Si tenemos que ir a la Corte Internacional de Justicia, vamos; si es necesario recurrir a otros tribunales internacionales, también lo haremos”, afirmó.

En una publicación en la red social X, donde difundió un video de su exposición, indicó que mantuvo encuentros en los que planteó la necesidad de relocalizar la planta. “Logramos que el estudio de impacto ambiental incluya a Colón y vamos a seguir de cerca sus conclusiones para definir los próximos pasos”, escribió.

A diferencia del kirchnerismo, creemos en el sector privado, en la inversión y en la generación de empleo. Queremos más empresas produciendo y creciendo en la región, tanto en Argentina, en Entre Ríos, como en Uruguay.



Nuestro planteo no es contra la planta ni contra la… https://t.co/hxpdXCXAUg — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) March 17, 2026

Ante algunos cuestionamientos sobre que la obra implica una “inversión” para la provincia, Frigerio contestó: “A diferencia del kirchnerismo, creemos en el sector privado, en la inversión y en la generación de empleo. Queremos más empresas produciendo y creciendo en la región, tanto en Argentina, en Entre Ríos, como en Uruguay”.

“Nuestro planteo no es contra la planta ni contra la inversión: es en defensa del desarrollo turístico y productivo de la costa del río Uruguay. Por eso exigimos su relocalización", diferenció en respuesta a uno de los usuarios que lo increpó.